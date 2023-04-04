Пара случайно прилетела из Африки с пресмыкающимся в чемодане: какое это было животное (фото)

Животное преодолело в самолете более 8 тысяч километров.

Британская пара рассказала, как недавно вернулась с отдыха на Занзибаре и обнаружила в чемодане экзотическое животное.

Так, в багаж влюбленных пролез геккон. Он спрятался среди вещей и пролетел 8 тысяч километров до Уейкфилда. Об этом пишет upi.com.

Сообщатся, что путешественники распаковали чемодан примерно через четыре дня после возвращения из поездки. Тогда они заметили что-то двигающееся в сумке.

Фото: upi.com

Пара поместила крохотного пресмыкающегося в пластиковый контейнер и связалась со службой защиты животных.

"Удивительно, что геккон пережил такой долгий путь в чемодане, потом остался там еще на четыре дня до того, как его заметили. К слову, такое происходит не впервые. Сейчас у нас есть несколько гекконов с разных континентов. Кажется, они очень хорошо адаптируются в неволе", — сказал работник RSPCA Дэвид Холгейт.

Ящерицу отвезли в центр спасения экзотических животных Reptilia в Оссетте, Западный Йоркшир.

Напомним, ученые зафиксировали самую глубокую рыбу, которую когда-либо видели в мире. Она плавает на глубине 8336 м.

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