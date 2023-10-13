Пара случайно увезла соседского кота в отпуск за 560 км - фото

В Великобритании супруги обнаружили, что соседский кот пробрался в их фургон и уехал с ними в отпуск за 560 км.

Об этом пишет Daily Star.

Джанет и Пол Аткинсон уехали из Хорнкасла в Линкольншире к югу Девона, чтобы насладиться солнцем, песком и морем. Однако за всю дорогу они не заметили пробравшегося к трейлеру пушистого друга.

Кот по кличке Бонни в какой-то момент проник в машину. Он дал о себе знать только после того, как пара вернулась с ужина в местном ресторане.

Джанет и Пол из Бонни / Фото: Animals in Distress/SWNS

Узнав Бонни, пара поняла, что произошло. Обеспокоенные тем, что кот сбежит из их фургона до того, как они вернутся домой, они решили устроить ему собственный небольшой отпуск. С тех пор Бонни проживал в заведении местной благотворительной организации "Животные в беде". Сообщается, что четвероногий счастливо устроился и о нем хорошо заботились во время поездки вдали от дома.

Кот Бонни / Фото: Animals in Distress/SWNS

Джанет сказала: "Мы сразу узнали в нем кота из нашего села. Я сделала фотографию и поделилась ею в нашей местной общественной группе дома. Мы узнали, что кот принадлежит нашей соседке Стефане. Мы не думали, что мы сможем держать Бонни в фургоне с нами всю неделю, поэтому на следующий день я позвонила всем местным питомникам, чтобы найти для него безопасное место на неделю. К счастью, когда я позвонил в организацию "Животные в беде", они смогли взять его в качестве временного гостя на неделю. Бонни провел такой же отличный отпуск в Девоне, как и мы! Когда мы забрали его в конце недели чтобы поехать домой, его шерсть блестела. Это был отличный результат ситуации, которая могла бы стать для нас очень стрессовой".

С тех пор Бонни вместе с парой вернулся в Линкольншир и был возвращен домой к своей хозяйке.

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