Пара случайно забрала в аэропорту чужой чемодан: путешественники шокированы находкой внутри – фото

Супруги, впервые путешествовавшие за границу, случайно взяли не тот чемодан, в котором было 24 кг каннабиса.

Об этом пишет Need To Know.

Мужчина и женщина несли одну красную сумку и черный чемодан. Их поездку тщательно спланировала дочь, поскольку супруги никогда раньше не выезжали за границу.

Они прилетели в аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке, Таиланд, из международного аэропорта Сураттхани в Хуа Тоэи, Таиланд. Там они должны были пересесть на рейс в аэропорт Нарита в Японии.

Прибыв в аэропорт Суварнабхуми, тайская пара ошибочно взяла черный чемодан, принадлежавший другому пассажиру. Тем временем законный владелец чемодана предупредил сотрудников аэропорта, сообщив, что его чемодан исчез.

Черный чемодан оставался невостребованным, а сотрудники пытались связаться по номеру телефона, зарегистрированному на чемодан. Номер принадлежал дочери супругов, поскольку именно она планировала их путешествие, но она не отвечала на звонки, оставляя вопрос нерешенным.

Прошло четыре часа, пока супруги ждали в аэропорту следующий рейс, на который они сели. Они приземлились в Японии, и супруги попытались достать из черного чемодана некоторые свои туалетные принадлежности.

Быстро стало ясно, что что-то не так, поскольку они не смогли открыть чемодан. Чувствуя себя растерянными, они позвонили дочери, которая приказала им проверить багажную бирку. В то время они были с тайским гидом, который посмотрел на бирку и увидел там имя неизвестного человека.

Пока другие участники экскурсии собирались вокруг чемодана, они смогли проникнуть внутрь и были в шоке от того, что там было. Черный чемодан был наполнен 24 кг сушеного каннабиса, и о находке немедленно сообщили администрации аэропорта.

Пара путешественников случайно взяла не тот чемодан / Фото: скриншот с видео

Началось интенсивное расследование, в ходе которого офицеры потратили более девяти часов, выясняя детали, связанные с багажом. В конце концов японские таможенники пришли к выводу, что супруги не собирались ввозить в страну запрещенные вещества.

Туристы планировали остановиться в отеле, расположенном неподалеку от горы Фудзи, но из-за неприятностей были вынуждены переночевать в гостинице, расположенной ближе к аэропорту.

К счастью, они смогли добраться до места, где должны были остановиться на следующий день.

Гид выразил свой шок от сложившейся ситуации в своем сообщении в Интернете. "Как 24 кг каннабиса прошли через международный аэропорт Сураттхани в аэропорт Суварнабхуми?" — сказал он. "И как он снова остался незамеченным в аэропорту Суварнабхуми, прежде чем его перевезли в Нарит? Спасибо всем, кто выразил свою обеспокоенность. Спасибо за каждый миг, благодаря которому мне повезло и я остался жив и невредим".

