Пара снимала секс-видео возле аэропорта на глазах у ошеломленных зрителей (фото)

В Колумбии очевидцы заметили пару, занимавшуюся сексом на обочине дороги неподалеку от международного аэропорта Палонегро.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

На кадрах, появившихся в Сети, видно, как мужчина и женщина занимаются сексом рядом с белым Kia Picanto.

Также был замечен оператор, который ходил вокруг них, чтобы снять пару крупным планом.

Пара занялась сексом у аэропорта / Фото: dailystar.co.uk

Однако наглую парочку также снял возмущенный местный житель, планировавший пожаловаться властям.

"Я хочу подать публичную жалобу, чтобы все знали, чем занимаются пары по дороге в аэропорт. Я думаю, они снимают видео или что-то такое. Сейчас 11:30 утра, и, несмотря на то, что мимо проезжают машины, эти люди делают свое дело. Это происходит перед рестораном", — посетовал он.

Пара занялась сексом у аэропорта / Фото: dailystar.co.uk

Местная полиция подтвердила, что им известно о видеозаписи, и сейчас они анализируют изображение, чтобы идентифицировать причастных к этому лиц.

Власти также заявили, что за последние недели поступило несколько подобных жалоб и пообещали усилить полицейское патрулирование в этом районе.

Расследование снятого материала продолжается.

Напомним, на днях в Великобритании похотливая пара занялась оральным сексом прямо посреди вокзала. Их тоже сняли на видео.

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