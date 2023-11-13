Пара снова поженилась через 16 лет после развода: история их любви и фото

Женщина рассказала, как снова вышла замуж за любимого спустя 16 лет после развода с ним.

Об этом сообщает The Sun.

49-летняя фитнес-тренер Кара Мэц сейчас счастливо живет с 60-летним менеджером по работе с клиентами Ларри. Но не все было так гладко для пары.

"Сидя за столиком в ресторане, я поняла, что безумно влюблена в мужчину, с которым была на первом свидании, и после того, как он смотрел на меня, было ясно, что он чувствует то же. Но никто больше не знал, что этот красивый мужчина на самом деле был моим бывшим мужем. Это был апрель 2018 года, и мы с Ларри развелись 16 лет назад. Но, осознав, что мы все еще сходим с ума друг от друга, мы просто снова сошлись", — начала свой рассказ она.

Кара и Ларри на первой свадьбе / Фото: thesun.co.uk

Кара и Ларри впервые встретились в спортзале в феврале в 1996 году, когда ей было 20. На 11 лет старший незнакомец произвел на нее большое впечатление. Ларри был разведен и воспитывал двух сыновей шести и десяти лет: "Хотя я знала, что еще слишком молода, чтобы стать мачехой, я была уверена, что буду любить его мальчиков так же сильно, как и он. Когда я встретила Ларри, я была "разбита", но он заставил меня чувствовать себя особенной".

Через несколько месяцев Кара забеременела и в декабре в 1997 году родила дочь. В августе следующего года пара женилась на глазах у 100 их друзей и родственников. В октябре в 1999-м у них родилась вторая дочь.

"Мне было тяжело быть мамой и мачехой. Ларри часто отсутствовал по работе, и девочки плохо спали. К тому же, хотя мне нравилось проводить с мальчиками один вечер в неделю и по выходным, субботы и воскресенья я проводила, водя их на футбол и крикет. Решив иметь собственный доход, я начала шить платья для танцевальных соревнований по ночам, но это меня утомляло. Напряжение начало проявляться, и мы с Ларри отдалились друг от друга. В августе в 2001 году я решила, что с меня достаточно и хочу расторгнуть брак", – поделилась она.

Кара / Фото: thesun.co.uk

Ларри пытался наладить отношения, но Кара была настроена решительно. Она забрала дочерей и переехала. Однако через несколько месяцев женщина втайне стала сожалеть о своем решении. Впрочем, она никогда не говорила Ларри о своих чувствах.

"Я по-прежнему дружила с его первой женой, и мы все вместе проводили Рождество и дни рождения. Мы с Ларри были дружны с партнерами друг друга. Но я всегда ревновала, видя его с новой девушкой вместе. В 2017 году они разорвали отношения, и я начала звонить Ларри. Я была одинока, и разговаривать с ним было так естественно", — вспомнила она.

Затем, в начале 2018 года, Кара оказалась недалеко от дома Ларри по работе. Женщина попросилась к бывшему переночевать, поскольку это было долгое путешествие.

"Было ясно, что у нас еще есть химия, и в ту ночь мы поцеловались. 16-летней разницы вроде бы и не было. Мы поняли, что еще влюблены, и Ларри сказал, что никогда не прекращал думать обо мне. Мы признали свои предыдущие ошибки, осознав, что пытались замять проблемы под ковер. Через несколько месяцев мы рассказали девочкам, которые, никогда не видя нас парой, считали это странным! Но вскоре они к этому привыкли. Сыновья Ларри тоже были счастливы", — поделилась она.

Кара и Ларри с детьми / Фото: thesun.co.uk

В сентябре в 2021 году пара снова поженилась. На свадьбу, которую отпраздновали в палатке в саду пары, пришло 40 друзей и родственников.

Кара заверила, что не сожалеет о годах, которые они с любимым провели в разлуке, потому что это сделало ее сильнее. Правда, она сожалеет, что вместе с мужем не воспитывала их дочерей.

Кара и Ларри на второй свадьбе / Фото: thesun.co.uk

"Это заставило нас ценить друг друга, и я так благодарна, что получила второй шанс с любовью всей моей жизни", — добавила она.

Напомним, муж изменял жене с тещей. Женщина рассказала о секретном романе любимого с мамой.

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