Пара приступила к ремонту старого дома и нашла под ковром спрятанное сокровище. Фото: скриншот из видео в Instagram/@hillendhousereno

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Во время ремонта дома 1950-х годов в Лондоне новые владельцы сделали неожиданное открытие. Под старыми коврами, пролежавшими там около 70 лет, они обнаружили оригинальный деревянный паркет, сохранившийся на всем нижнем этаже.

Об этом сообщило издание Mirror.

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Джо Браун и его партнер приобрели недвижимость в конце прошлого года. Сами они описывали свою покупку как «худший дом на лучшей улице», однако решили приступить к масштабной реконструкции жилья.

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Первые фрагменты старого деревянного пола Джо заметил в гостиной ещё несколько месяцев назад. Настоящий масштаб находки выяснился позже, когда хозяева начали снимать ковровое покрытие в других комнатах. Оказалось, что паркет не ограничивается одной комнатой, а простирается по всему первому этажу.

«Мы и помыслить не могли об этом, когда покупали дом», — рассказал Джо.

О ходе ремонта пара рассказывает в Instagram-аккаунте @hillendhousereno. На одном из опубликованных видео владельцы приподнимают край старого ковра, под которым виден деревянный пол. Они признались, что не могут поверить, что паркет десятилетиями оставался скрытым.

Видео с открытием набрало более 1100 лайков. В комментариях пользователи называли находку потрясающей и удивлялись, зачем предыдущие жильцы вообще решили закрыть такой пол коврами.

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Старый паркет решили спасти

Впрочем, просто снять ковры будет недостаточно. Паркет, которому уже несколько десятилетий, нуждается в реставрации. Его состояние должен оценить специалист, после чего владельцы определятся с окончательным видом пола.

В комментарии для Newsweek супруги отметили, что восстановление потребует немало труда, однако результат, по их мнению, того стоит.

Несмотря на возможные расходы, владельцы не собираются демонтировать старый пол и заменять его современным покрытием. Они хотят отреставрировать паркет и таким образом сохранить одну из оригинальных деталей дома.

«Мы увидели потенциал, и теперь начинается работа», — подытожили владельцы.

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Напомним, что жить в настоящем средневековом замке теперь можно за 7,9 млн евро. В Испании впервые с 1922 года выставлен на продажу Кастильо-де-Аркос — крепость XI века с 60 комнатами на краю 100-метровой скалы.

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