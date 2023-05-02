Пара среди тротуара занялась сексом: их не остановили возмущенные люди (фото)

В Медельине, Колумбия, пара занялась бурным сексом прямо посреди тротуара. Их не остановили возмущенные люди, за всем наблюдавшие.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Местные жители сняли на видео, как парочка среди города занимается бурным сексом. Мужчина и женщина занимались любовью прямо на тротуаре, что крайне возмутило местных жителей.

Поэтому люди массово звонили в полицию, требуя наказать сладострастных мужчину и женщину.

В Колумбии пара среди тротуара занялась любовью.

В Медельине это уже не первый случай, когда люди публично занимаются любовью. В прошлом месяце звезда OnlyFans Кэтти Блэйк сняла на видео, как она занимается оральным сексом со своим парнем на священной Скале Гватапе близ Медельина. Мэр города Хуан Себастьян Перес пообещал усилить безопасность.

Перед тем группа иностранных туристов была снята на видео, как они бегали по Медельину полностью обнаженными.

Напомним, в столице Польши Варшаве задержали 28-летнего мужчину, который за 500 евро согласился заняться сексом с 44-летней женщиной. Однако утро шокировало потерпевшую: у нее украли автомобиль, деньги и два iPhone.

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