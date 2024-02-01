Пара устроила фальшивую помолвку, чтобы получить деньги на отпуск: ее ждали неприятные последствия

Их отношения развивались не так, как можно было ожидать.

Женщина призналась, что она инсценировала помолвку только для того, чтобы получить деньги на отпуск.

Об этом "невеста" поделилась в подкасте Girls Overheard. Анонимную записку прочла ведущая.

В ней говорилось: "Когда мне было 18, мы с моим парнем устроили помолвку по той единственной причине, что хотели заработать немного денег на общий отпуск. Я обвиняю в этом его. Он был на три года старше и убедил меня объявить о нашей помолвке, хотя он сказал мне, что никогда не хотел жениться. Меня скукожило, что на приглашениях мы даже просили деньги вместо подарков".

Но сговор с целью обмануть их семью и друзей имел неприятные последствия, поскольку пара не заработала достаточно денег для отпуска на солнце – и фактически в конце концов объявила о прекращении своих отношений.

"В результате мы заработали несколько сотен фунтов на поздравительных открытках", – призналась женщина. "Недостаточно для отпуска, и через несколько месяцев мы разорвали отношения".

Напомним, мужчина сломал палец во время предложения руки и сердца любимой. Он зажал его в багажнике машины.

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