Пара устроила интимное шоу в самолете и поплатилась за это: подробности

Пара в возрасте за 50 лет получила пожизненный бан от авиакомпании Jet2 после попытки интима во время взлета. Свое поведение нарушители объяснили очень оригинально — заверили экипаж, что просто горячо молились.

Об этом пишет Daily Star.

Пара попыталась присоединиться к так называемому «клубу mile-high» на борту рейса Jet2. Это сленговое выражение, обозначающее людей, у которых был половой акт на борту самолета во время полета.

Мужчина и женщина, которым около 50 лет, были пожизненно отстранены от полетов Jet2 после того, как другие пассажиры заметили их «высотные» намерения еще во время движения самолета по взлетной полосе.

Свидетели в аэропорту Ист-Мидлендс с удивлением наблюдали, как пара начала вести себя интимно прямо на своих местах во время движения авиасудна. Этот момент случайно попал на видео 51-летнего Даррена Стрита, который снимал подготовку ко взлету.

«Это было чрезвычайно откровенно, были видны интенсивные движения под его спортивными штанами. Мы с женой были шокированы и возмущены», — рассказал Даррен.

Пассажиры, возмущенные увиденным, обратились к бортпроводникам уже во время набора высоты.

Ситуация обострилась настолько, что экипаж даже рассматривал вариант возвращения самолета в Мидлендс, однако в конце концов рейс решили не прерывать и продолжили полет до Гран-Канарии.

Когда члены экипажа подошли к паре, чтобы сделать замечание, те предоставили довольно странное объяснение. Несмотря на то, что пассажиры четко видели подозрительные движения, пара настаивала, что просто искренне молилась, чтобы успокоиться.

Даррен скептически отнесся к такому «духовному прозрению».

«Когда их спросили, пара заявила, что молилась, потому что это был их первый полет. Видимо, они подумали, что стюардесса впервые на Земле — все же понимали, что они делали», — рассказал очевидец.

Впрочем, это «святое» оправдание не помогло спасти отпуск нарушителей. После приземления на Канарских островах авиакомпания оперативно приняла меры. Пару сразу выселили из отеля-партнера Jet2, а их обратные билеты аннулировали — поэтому возвращаться в Великобританию им пришлось самостоятельно. Кроме того, обоим запретили пользоваться услугами авиакомпании пожизненно.

По словам очевидцев, четырехчасовой перелет прошел в напряженной атмосфере — Даррен отметил, что пара на протяжении всего времени пристально смотрела на них.

«Мы сообщили экипажу, потому что на борту были дети», — добавил он.

В Jet2 подтвердили свою принципиальную позицию, подчеркнув, что придерживаются стандартов семейного сервиса.

«Этим клиентам пожизненно запрещено пользоваться нашими услугами. Как авиакомпания и туристический оператор, ориентированные на семейный отдых, мы придерживаемся политики нулевой толерантности к такому неприемлемому поведению», — говорится в заявлении авиакомпании.

