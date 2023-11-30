Пара устроила роскошную и громкую свадьбу в самолете — фото, видео

Пара поженилась на Боинге 747.

Об этом сообщает Brew News.

Свадьба Видхи Попли и Хридеша Сайнани, которые влюблены еще со школы, занесена в Книгу рекордов Гиннеса как первая свадьба в самолете в Объединенных Арабских Эмиратах.

Отец невесты Дилип Попли сказал: "Это продолжение моей свадьбы в воздухе. Моя свадьба была в 1994 году. Это для моей дочери, подарок ее отца".

Свадьба в самолете / Фото: Brew News

Дилип всегда мечтал о том, чтобы Видхи вышла замуж в самолете, как он это сделал со своей женой Сунитой на рейсе Air India 18 октября в 1994 году. Они утверждают, что установили рекорд свадьбы в самолете в Индии.

"Я никогда не могла себе представить. Меня не было на свадьбе моих родителей, и они воспроизвели для нас что-то подобное", — сказала невеста.

Свадьба в самолете / Фото: Brew News

Кажется, деньги не были проблемой для семьи Попли, хорошо известной в ОАЭ и Индии своим популярным ювелирным бизнесом Popley and Sons.

"Небо – это предел расходов на свадьбу в Дубае", – сказал свадебный организатор пары Чиму Ачарья. "Все зависит от количества лиц и бюджета семьи. Такие свадьбы, как в Попли, стоят примерно от 1,6 до 1,9 миллиона долларов".

В трехминутном видео, опубликованном на YouTube, семья и друзья изрядно развлеклись на празднике Попли и Сайнани, состоявшемся 24 ноября.

На место происшествия пара торжественно приехала на красном Ferrari.

Свадьба в самолете / Фото: Brew News

Роскошный самолет перевез более 300 гостей на трехчасовое празднование, которое длилось от частного терминала Jetex в Дубае до Омана.

Свадьба в самолете / Фото: Brew News

Гости сели в самолет, чтобы получить впечатления, выходящие за пределы первого класса. Сидения были украшены цветочной тканью, над окнами висели гирлянды, играла музыка, а посетители свободно передвигались по салону.

Свадьба в самолете / Фото: Brew News

Чтобы организовать такую тщательно продуманную свадьбу, свадебный организатор пары потратил 12 месяцев на сбор документов, чтобы гарантировать, что рейс не задержится.

Свадьба в самолете / Фото: Brew News

Хотя пара скрепила свою любовь нетрадиционным способом, во время обмена клятвами они следовали сикхским традициям.

"Теперь я переношу мечту моего отца на другой уровень", – поделилась невеста. "Я надеюсь, что для свадьбы моего будущего сына технологии позволят нам сделать нечто большее, например, брак в космосе".

Напомним, Смита Шривастава из Индии с волосами длиной 236,22 см установила мировой рекорд. Как она выглядит и как ухаживает за прядями.

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