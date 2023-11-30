Пара устроила роскошную и громкую свадьбу в самолете — фото, видео

На праздник пришли более 300 гостей.
Пара поженилась на Боинге 747.
Об этом сообщает Brew News.
Свадьба Видхи Попли и Хридеша Сайнани, которые влюблены еще со школы, занесена в Книгу рекордов Гиннеса как первая свадьба в самолете в Объединенных Арабских Эмиратах.
Отец невесты Дилип Попли сказал: "Это продолжение моей свадьбы в воздухе. Моя свадьба была в 1994 году. Это для моей дочери, подарок ее отца".
Дилип всегда мечтал о том, чтобы Видхи вышла замуж в самолете, как он это сделал со своей женой Сунитой на рейсе Air India 18 октября в 1994 году. Они утверждают, что установили рекорд свадьбы в самолете в Индии.
"Я никогда не могла себе представить. Меня не было на свадьбе моих родителей, и они воспроизвели для нас что-то подобное", — сказала невеста.
Кажется, деньги не были проблемой для семьи Попли, хорошо известной в ОАЭ и Индии своим популярным ювелирным бизнесом Popley and Sons.
"Небо – это предел расходов на свадьбу в Дубае", – сказал свадебный организатор пары Чиму Ачарья. "Все зависит от количества лиц и бюджета семьи. Такие свадьбы, как в Попли, стоят примерно от 1,6 до 1,9 миллиона долларов".
В трехминутном видео, опубликованном на YouTube, семья и друзья изрядно развлеклись на празднике Попли и Сайнани, состоявшемся 24 ноября.
На место происшествия пара торжественно приехала на красном Ferrari.
Роскошный самолет перевез более 300 гостей на трехчасовое празднование, которое длилось от частного терминала Jetex в Дубае до Омана.
Гости сели в самолет, чтобы получить впечатления, выходящие за пределы первого класса. Сидения были украшены цветочной тканью, над окнами висели гирлянды, играла музыка, а посетители свободно передвигались по салону.
Чтобы организовать такую тщательно продуманную свадьбу, свадебный организатор пары потратил 12 месяцев на сбор документов, чтобы гарантировать, что рейс не задержится.
Хотя пара скрепила свою любовь нетрадиционным способом, во время обмена клятвами они следовали сикхским традициям.
"Теперь я переношу мечту моего отца на другой уровень", – поделилась невеста. "Я надеюсь, что для свадьбы моего будущего сына технологии позволят нам сделать нечто большее, например, брак в космосе".
Напомним, Смита Шривастава из Индии с волосами длиной 236,22 см установила мировой рекорд. Как она выглядит и как ухаживает за прядями.
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