Пара устроила секс-шоу на колесе обозрения на глазах у целого фестиваля (фото)

Колесо обозрения на фестивале Download / © Getty Images

Реклама

Во время выступления Guns N' Roses на фестивале Download тысячи зрителей стали свидетелями интимных утех пары на колесе обозрения. Кадры с парой, откровенно занимавшейся сексом в прозрачной кабине аттракциона, разлетелись соцсетями. Теперь правоохранители разыскивают «звезд» фестиваля.

Об этом пишет Daily Star.

Пару заметили на аттракционе во время фестиваля Download в графстве Лестершир, Англия, вечером 13 июня — именно тогда, когда толпа ждала выхода Guns N' Roses на сцену.

Реклама

Видео их, на первый взгляд, «18+» действий быстро разлетелось соцсетями. На одном из кадров женщина стояла на коленях, а на другом, вероятно, двигалась бедрами вперед-назад, пока за ней находился мужчина.

В полиции сообщили, что сейчас устанавливают личности этих эксгибиционистов, которые до сих пор не найдены.

«Сначала, во время первого оборота колеса люди думали, что он просто стоит позади нее, обнимая ее, и они вместе любоваются видом. Но когда кабина опустилась ниже, кто-то выкрикнул: „Я вижу, что ее трусики отодвинуты в сторону!“ — рассказал один из очевидцев.

Интим пары на колесе обозрения на фестивале Download

Свидетель, регулярно посещающий фестиваль, добавил: «Они буквально были в стеклянной кабине над головами всех людей в самый оживленный момент ночи — просто перед тем, как Guns N' Roses должны были выйти на сцену. Это странным образом даже объединило всех. До того, как их заметили, атмосфера была напряженной, потому что группа всегда опаздывает. Но как только люди начали доставать телефоны и передавать друг другу новость о случившемся, атмосфера полностью изменилась — они буквально сделали этот вечер. Единственное, что я могу предположить, они думали, что стекло затемнено. Но нет, оно было совершенно прозрачным, и было видно все».

Реклама

«Я надеюсь, что кабину хорошо убрали после того, как они из нее вышли», — добавил посетитель фестиваля.

Интим пары на колесе обозрения на фестивале Download

Представитель полиции Лестершир прокомментировал ситуацию.

«Офицерам известно о видео в социальных сетях, на котором два человека ведут себя ненадлежащим образом на колесе обозрения во время фестиваля Download этого уикенда. В настоящее время инцидент расследуется, и офицеры контактируют с организаторами фестиваля. Расследование продолжается, и полиция работает над установлением лиц, причастных к инциденту», — сказал правоохранитель.

К слову, авиакомпания Jet2 пожизненно запретила полеты паре в возрасте 50 лет, устроившей интимные ласки во время взлета самолета. Нарушители пытались оправдаться тем, что якобы «горячо молились» из-за страха перед полетом, однако очевидцы зафиксировали их откровенное поведение на видео. После приземления пару выселили из гостиницы, аннулировали их обратные билеты и наложили пожизненный бан.

Реклама

Новости партнеров