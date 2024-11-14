Пара вернулась домой в полночь и обнаружила в спальне дикого зверя – видео

Женщина пошутила, что животное теперь член их семьи.

Супруги приехали в свой дом в Австралии после полуночи и обнаружили, что их спальня занята неожиданным незваным гостем – коалой.

Об этом пишет Australian Broadcasting Corp.

Фран Диас Руфино опубликовала на Facebook видео, на котором показана сцена, которую увидела со своим мужем Брунно в доме в Росслин-Парке.

"Только в Австралии", — написала она в подписи к видео, на котором коала исследует спальню, пока Руфино кричит на испанском.

Руфино, которая родом из Бразилии, рассказала, что "забыла, как говорить по-английски", когда увидела дикого зверя в своем доме.

"Я подумала: "Боже мой, в моей спальне коала", а Бруно такой: "Дама, что вы делаете? Почему вы кричите?" – вспомнила она.

Руфино позвала на помощь экспертов, пока ее муж пытался удержать коалу.

"Бруно пытался удержать ее одеждой, а она схватила одежду и я забыла, как говорить по-английски, и начала говорить по-испански – а я не говорю по-испански", — рассказала Руфино.

В конце концов коалу удалось выманить из дома, и животное залезло на дерево во дворе супругов. "Я думаю, что теперь она член нашей семьи", – добавила женщина.

Напомним, недавно в Германии мужчина спас "котенка", который оказался диким лесным зверем. Вскоре его вернут в дикую природу.

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