Пара во время ремонта обнаружила скрытый клад и получила кучу советов, что с ним сделать (видео)

Супруги во время ремонта обнаружили скрытую плиту AGA. Пользователи советуют сохранить антиквариат / © Credits

Реклама

Пара из Британии во время ремонта нашла за стеной старинную кухонную печь, одновременно являющуюся духовкой и плитой для приготовления — легендарную плиту AGA.

Об этом стало известно из видео TikTok супругов, набравших более 1,6 млн просмотров пользователей.

Пара из Лидса приобрела дом, стоявший запущенным пять лет. Во время ремонта они наткнулись на неожиданную находку в доме — за стеной скрывалась старая плита AGA, которую они сперва приняли за закрытый камин.

Реклама

Свою «скрытую деталь» пара показала в TikTok, где видео быстро набрало более 1,6 млн просмотров. В комментариях пользователи рекомендовали восстановить раритет и сделать его частью интерьера.

Старая модель, которую нашли в доме пара из Лидса, вполне может иметь коллекционную ценность Скрин TikTok

Эксперты отметили, что подобные находки при ремонте квартиры или дома случаются довольно часто, и иногда такие вещи имеют значительную ценность как антиквариат.

Легендарная плита AGA

В комментариях под видео пользователи советовали сделать плиту центральной «фишкой» интерьера:

«Попробуйте восстановить ее, это было бы невероятно», — написал один из зрителей.

«Вам очень повезло, сохраните ее», — добавил другой.

«Это настоящая антикварная кухонная печь», — отметили еще одни пользователи.

Некоторые предостерегли владельцев: перед тем как эксплуатировать плиту, нужно проверить ее на наличие асбеста.

Реклама

Подобные истории также делились в комментариях. К примеру, один мужчина рассказал, что, купив дом 1881 года, под ковром нашел аутентичный паркетный пол с восковым покрытием.

Именно супруги признались, что до сих пор «ошеломлены» своей находкой и еще не решили, как с ней поступить.

Напомним, в Украине тем временем обнаружили величайшее сокровище в истории . Его нашли два подростка в Полтавской области. Эта находка до сих пор поражает своей масштабностью и загадками.

Ранее в Харьковской области исследователи рассказали о чрезвычайной для Украины находке — гигантской вечернице (Nyctalus lasiopterus), крупнейшей летучей мыши Европы с размахом крыльев до 45 см.