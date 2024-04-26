Пара во время ремонта раскопала пол на кухне и нашла сумму денег, изменившую их жизнь

Пара была ошеломлена, когда во время ремонта дома раскопала бетонный пол на кухне и нашла спрятанное сокровище стоимостью 60 000 фунтов стерлингов (около 3 млн гривен).

Об этом пишет Mirror.

Роберт и Бекки Фуксы раскапывали бетон, чтобы увеличить высоту кухни своего коттеджного дома 17-го века недалеко от Бридпорта, Великобритания, когда наткнулись на огромное сокровище монет.

Роберт рыл киркой бетон на глубину 60 см и в процессе раскопал разбитую керамическую чашу, до краев наполненную 400-летними золотыми и серебряными монетами. В общей сложности агроинженер насчитал 1029 монет, в том числе редкие экземпляры короля Якова I и короля Карла I.

Считается, что клад монет был зарыт между 1642 и 1644 годами во время гражданской войны в Англии на хранение тогдашнему владельцу дома, который так и не вернулся, чтобы забрать их.

Роберт и Бекки сообщили о своем открытии местному офицеру по связям с находками, после чего коллекция была отправлена в Британский музей для идентификации. После этого монеты были проданы аукционистами Duke's Auctione of Dorchester, Дорсет, по общей цене 60 000 фунтов стерлингов.

С учетом сборов общая сумма, уплаченная за клад, составила 78 000 фунтов стерлингов, что более чем вдвое превышает предпродажную оценку 35 000 фунтов стерлингов. Самым ценным лотом была золотая корона короля Карла I 1635 года за 5000 фунтов стерлингов, серебряный шиллинг Карла I был продан за 3200 фунтов стерлингов, а золотая лавровая монета Джеймса I – за 2700 фунтов стерлингов.

Бекки, 43-летняя медсестра Национальной службы здравоохранения, сказала: "Аукцион был блестящим, очень увлекательным и немного вихревым. Мы очень довольны результатом. Строительные работы в доме все еще продолжаются, поэтому мы потратим часть денег на погашение некоторых долгов, а также у нас будет несколько угощений".

Пара купила коттедж в 2019 году, но сначала не заезжала, пока проводились ремонтные работы. В октябре в том же году они обнаружили монеты под кухней, но процесс идентификации занял несколько лет.

Супруги во время ремонта нашли деньги / Фото: Duke'sAuctions/BNPS

Бекки объяснила: "Этому дому 400 лет, поэтому работы было много. Мы снесли все полы и потолки. Мы решили опустить первый этаж, чтобы дать нам возможность больше высоты потолка. Однажды вечером я была с детьми, и мой муж копал киркой, когда он позвонил и сказал, что они нашли что-то. Он положил все в ведро и отнес мне домой. Если бы мы не опустили пол, они все равно были бы там спрятаны. Это удивительно и захватывающе. Я предполагаю, что они были похоронены во время гражданской войны в Англии, и человек намеревался их найти, но так и не получил шанса".

Джулиан Смит, специалист Duke's Auctioneers, назвал аукцион "фантастическим" и сказал, что пара наблюдала за продажей с улыбками на лицах, заявив, что они "на седьмом небе от счастья" от результата. Он добавил: "Я знал, что золотые монеты будут продаваться по высокой цене, но серебряные монеты Джеймса I продавались очень хорошо, и на них были очень высокие торги. Их состояние было достаточно хорошим, и можно было рассмотреть детали, и это имело большое значение для коллекционеров монет, делавших ставки".

Напомним, мужчина выиграл металлоискатель в лотерею, а затем нашел редкое историческое сокровище. Его продали на аукционе за 23 тысячи фунтов стерлингов.

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