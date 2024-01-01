Пара во второй раз поженилась через 10 лет после развода: история их любви (фото, видео)

Две дочери отпраздновали повторный брак своих родителей через десять лет после резкого разрыва, сравнивая это романтическое воссоединение с фильмом 1998 года "Ловушка для родителей".

Об этом пишет Business Insider.

Рейчел Геде, у которой более 368 000 подписчиков в TikTok, вела онлайн-хронику воссоединения своих мамы и папы, кульминацией которой стала свадьба.

"Успешная "Ловушка для родителей", — подписала 24-летняя Рэйчел вирусное видео, которое собрало 6,2 миллиона просмотров, и в котором ее родители, Джули Шор и Скотт Геде, оба в возрасте 54 лет, мило целуются.

В клипе также фигурирует младшая сестра, 20-летняя Кэролайн.

Рейчел также опубликовала серию видеороликов с этого знаменательного дня, описывая, насколько "сюрреалистично" было быть на свадьбе своих родителей спустя 10 лет после того, как пара впервые развелась.

Хотя ситуация немного отличается от "Ловушки для родителей", которая вращалась вокруг сестер-близнецов, которые придумывали воссоединение своих разведенных родителей, многие зрители TikTok провели параллели.

Джули, педагог, и Скотт, продавец, расстались в 2014 году после "медленного ухудшения" их отношений, завершив развод в 2018-м.

Пара, начавшая встречаться с другими людьми, после развода не стала друзьями, и Джули описала их отношения как "спорные".

Джули Шор и Скотт Геде / Фото: скриншот с видео

Лишь когда началась пандемия, они стали быть "дружественными" друг с другом, и когда в ноябре в 2020 году умерла мать Скотта, Джули бросилась в больницу, чтобы быть рядом с ним. Потом, спустя всего шесть месяцев, отец Скотта и лучший друг и деловой партнер его отца умерли с разницей в несколько часов.

"Для меня это был момент", — сказала Джули, вспоминая "очень эмоциональный" период времени и думая: "Семья – это все, что имеет значение. Ничего больше."

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Ряд событий дал Джули новый взгляд на жизнь: "Когда у тебя забрали все и ты получаешь это обратно — я каждый день просыпаюсь с благодарностью".

Невероятные потери стали катализатором возрождения Скотта и Джули, и пара, решившая вновь встречаться, перевезла семью под одну крышу. Скотт сделал предложение в декабре в 2022 году.

"Они стали друзьями, которыми никогда не были", — сказала Кэролайн. "Мы делали то, чего не делали 12 или 13 лет, и это было веселее, чем когда-либо".

Рейчел призналась, что она "никогда бы не поверила", что они "снова будут жить вместе и проведут самое веселое время в своей жизни".

Любовь их родителей друг к другу — и энтузиазм дочерей — пленили сотни тысяч зрителей в Интернете, некоторые из которых называют это "королевской свадьбой".

Напомним, близнецы, разлученные после рождения, вели идентичный образ жизни. Их усыновили разные семьи.

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