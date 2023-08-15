Пара впервые поцеловалась в день свадьбы и рассказала, как это повлияло на отношения (фото)

Пара, дождавшаяся дня своей свадьбы, чтобы впервые поцеловаться, сказала, что это сделало их отношения "еще более особенными".

Об этом пишет dailystar.co.uk.

24-летняя Кейлин пошла на первое свидание с нынешним мужем, 25-летним Элеазером Акучи, в январе в 2022 году. Они встретились в Институте Христа для наций в Далласе в 2019 году. Она сразу же влюбилась в Элеазера, но только на третьем курсе они начали общаться, когда их группы смешались.

Кейлин и Элеазер Акучи / Фото: SWNS

В течение первых двух недель знакомства они поклялись воздерживаться от любой физической близости по религиозным причинам, пока не обручатся.

Влюбленные целовали друг друга в лоб и щеки, держались за руки и обнимались, но не больше. Пара никогда не делила постель и не жила вместе, пока не поженилась.

Элеазер сделал предложение избраннице в январе в 2023 году.

Кейлин и Элеазер Акучи / Фото: SWNS

Впрочем, тогда пара не поцеловалась. Они подумали, что продержались так долго, так почему бы им не подождать еще шесть месяцев до свадьбы. Дата была назначена на 26 июня 2023 года, и они считали дни до того, как станут мужем и женой.

Кейлин и Элеазер Акучи / Фото: SWNS

Кейлин сказала, что до их свадьбы были моменты соблазна, но они не нарушили это обещание, гуляя с группой друзей вместо того, чтобы быть наедине. Когда же они были одни, то занимались скалолазанием, шли в походы, ужинали или молились, чтобы избежать искушения.

Первый поцелуй состоялся в статусе супругов на глазах у их друзей и семьи. Молодожены также не тратили время, впервые вступив в половую связь как муж и жена.

Кейлин и Элеазер Акучи / Фото: SWNS

Элеазер, координатор объектов из Техаса, США, сказал: "Я никогда раньше никого не целовал — я хотел, чтобы первым, кого я поцелую, была та, на ком я женюсь. Это многое означало для меня, хотя некоторые люди считали это за экстремальное. Когда мы наконец-то поцеловались в день нашей свадьбы, это было прекрасно — хотя теперь мы муж и жена, я все еще забываю, что мы можем целоваться!".

Кейлин, консультант по приему в колледж, добавила: "С самого начала мы знали, что хотим установить жесткие физические границы друг с другом. Мы действительно хотели узнать друг друга и соединиться эмоционально и духовно, прежде чем произойдет что-то физическое. Поскольку я уже целовалась раньше, я иногда спрашивала, почему я жду. Но я хотела сдержать свое слово и обещание, которое дала Елеазеру. Мне приходилось постоянно напоминать себе, что это имело большое значение для него и наших отношений. После свадьбы мы много раз целовались, и мы не чувствуем, что что-то упустили".

Кейлин и Элеазер Акучи / Фото: SWNS

Со своей стороны новоиспеченный муж рассказал, что были моменты, когда он хотел поцеловать любимую. Впрочем, это было больше ради нее, чем для себя.

После свадьбы молодожены провели романтический медовый месяц на Аляске, где они могли целоваться в утешение. Теперь пара чувствует, что это сделало их отношения более крепкими, поскольку позволило им построить лучшую эмоциональную связь, а не физическую.

"После свадьбы мы делили миллион поцелуев в день. Теперь мы можем наслаждаться физическими аспектами брака, и еще более особенным есть ожидание", — поделилась женщина.

Кейлин и Элеазер Акучи / Фото: SWNS

Элеазер добавил: "Я порекомендовал бы провести некоторое время на свидании, когда вы отказываетесь от физической близости. Это позволяет вам установить эмоциональную связь и развить стабильность. Физическая близость может быть чем-то вроде пластыря, скрывающего проблемы, но отсутствие этого побуждает нас эмоционально взрослеть".

Напомним, биохакер Брайан Джонсон откровенно рассказал о трудностях в любви и назвал свои минусы. Миллиардер холост и не находится в отношениях.

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