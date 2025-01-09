Пара впервые увидела свои свадебные снимки через 56 лет – фото

Молодая пара, которая не имела денег и не могла позволить себе собственные свадебные фотографии, наконец получила возможность увидеть их – 56 лет спустя.

Об этом пишет New York Post.

"Она много плакала. Слезы счастья", – рассказал Барри Шарман в интервью CBC о своей жене Маргарет. "Она просто ошалела от радости".

77-летняя Маргарет и 78-летний Барри, обручившиеся в 1968 году, наняли свадебного фотографа для своего праздника. Но когда наступила пора расплачиваться, денег хватило только на оплату его услуг, а не фотографий.

"Мы так и не смогли их забрать, потому что у нас не было денег", — поделилась Маргарет.

Маргарет и Барри Шарманы / Фото: CBC

Влюбленные из Британской Колумбии, Канада, сохранили память об этом важном дне в своих сердцах – у них ведь не было физических изображений. Однако спустя годы давняя подруга Маргарет Сандра Фаринюк была шокирована, наткнувшись на снимки в музее, где она работала. Фаринюк узнала себя на фотографии со свадебной вечеринки Шарманов и решила удивить пару.

"Это было очень трогательно для меня, что я смогла это сделать", – сказала Сандра.

Отретушировав фотографии, женщина отправила их супругам в канун Рождества. Когда Маргарет и Барри получили сверток, их переполняла радость от возможности оглянуться на день своей свадьбы. В набор фотографий входила одна из свадебной вечеринки, одна с молодоженами и третья фотография, на которой невеста позировала сама.

"Я просто оглянулся назад и понял, какими молодыми мы были", – сказал Барри. "Марг было 20, мне – 21. Мы прошли долгий путь, и у нас было прекрасное время и отличная жизнь".

Свадьба Маргарет и Барри / Фото: CBC

Со своей стороны Маргарет благодарна своему фотографу за то, что он сохранил эти снимки.

"Он просто ангел, нашедший время, чтобы сохранить их, а не выбросить. Каждый раз, когда я думаю об этом, я плачу", — сказала Маргарет в интервью местному изданию Summerland Review.

Тем временем, для Барри эти фотографии возвращают его в тот момент, когда он впервые увидел свою "ошеломляющую" невесту, одетую в белое платье, сшитое ее матерью. "Я был так счастлив, что она выбрала меня", — вспомнил он.

Напомним, потерянную виниловую пластинку со свадьбы 1966 года вернули супругам. Ее обнаружили в комиссионном магазине.

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