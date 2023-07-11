Пара выглядит неузнаваемо после того, как вместе похудела на 175 кг – фото до и после

Пара из Ноттингема, Великобритания, теперь выглядит совсем иначе после того, как потеряла колоссальные 175 кг на двоих.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Хелен и Кирон Бакстоны, состоявшие в браке 16 лет, решили измениться после того, как у мужчины возникли проблемы со здоровьем. У него диагностировали диабет 2 типа. Врачи порекомендовали ему похудеть.

Супруги до похудения / Фото: Slimming World

50-летний мужчина сказал: "Большинство своей жизни у меня был лишний вес, настолько, что я больше не признавал этого. Бездействовать, носить футболки 5XL и просить удлинители ремней безопасности было для меня обычной жизнью. Я даже привык к издевательствам. Только когда мой врач сказал мне, что травма на моей ноге плохо заживает, потому что у меня развился диабет 2 типа, я решил что-то менять. Я знал, что диабет 2 типа часто связан с весом, поэтому это стало для меня большим тревожным звонком. В то время мне было почти 30 лет, и я даже не мог надеть туфли и носки, Хелен раньше приходилось сделать это для меня".

Бакстоны до потери лишнего веса / Фото: Slimming World

У его жены тоже был лишний вес, потому она поддержала любимого.

Хелен и Кирон Бакстоны до похудения / Фото: Slimming World

Потеряв 124 кило, Кирон полностью избавился от диабета и больше не нуждается в лекарствах от этого состояния. Со своей стороны Хелен сбросила 51 килограмм.

Кирон похудел на 124 килограмма / Фото: Slimming World

Супруги занимались по программе, где ели свежие фрукты и овощи, нежирное мясо и птицу, обезжиренные молочные продукты, макароны, рис и злаки.

Их легкие прогулки также постепенно увеличивались, пока они не совершали 10 000 шагов в день или больше.

Хелен сбросила 51 кг / Фото: Slimming World

Кирон считает, что потеря веса положительно повлияла на его психическое и физическое здоровье, и он начал волонтерскую деятельность в благотворительной организации по охране психического здоровья.

Напомним, недавно еще одна пара похвасталась своим удивительным внешним видом, сбросив почти половину своего веса. На двоих они похудели на 108 кг.

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