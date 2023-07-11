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Пара выглядит неузнаваемо после того, как вместе похудела на 175 кг – фото до и после

Пара выглядит неузнаваемо после того, как вместе похудела на 175 кг – фото до и после

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
3024
Время на прочтение
2 мин
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Пара выглядит неузнаваемо после того, как вместе похудела на 175 кг – фото до и после

Хелен и Кирон Бакстоны до похудения / Фото: Slimming World

Женщина поддержала своего мужа, который заболел диабетом.

Пара из Ноттингема, Великобритания, теперь выглядит совсем иначе после того, как потеряла колоссальные 175 кг на двоих.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Хелен и Кирон Бакстоны, состоявшие в браке 16 лет, решили измениться после того, как у мужчины возникли проблемы со здоровьем. У него диагностировали диабет 2 типа. Врачи порекомендовали ему похудеть.

Супруги до похудения / Фото: Slimming World / ©
Супруги до похудения / Фото: Slimming World

50-летний мужчина сказал: "Большинство своей жизни у меня был лишний вес, настолько, что я больше не признавал этого. Бездействовать, носить футболки 5XL и просить удлинители ремней безопасности было для меня обычной жизнью. Я даже привык к издевательствам. Только когда мой врач сказал мне, что травма на моей ноге плохо заживает, потому что у меня развился диабет 2 типа, я решил что-то менять. Я знал, что диабет 2 типа часто связан с весом, поэтому это стало для меня большим тревожным звонком. В то время мне было почти 30 лет, и я даже не мог надеть туфли и носки, Хелен раньше приходилось сделать это для меня".

Бакстоны до потери лишнего веса / Фото: Slimming World / ©
Бакстоны до потери лишнего веса / Фото: Slimming World

У его жены тоже был лишний вес, потому она поддержала любимого.

Хелен и Кирон Бакстоны до похудения / Фото: Slimming World / ©
Хелен и Кирон Бакстоны до похудения / Фото: Slimming World

Потеряв 124 кило, Кирон полностью избавился от диабета и больше не нуждается в лекарствах от этого состояния. Со своей стороны Хелен сбросила 51 килограмм.

Кирон похудел на 124 килограмма / Фото: Slimming World / ©
Кирон похудел на 124 килограмма / Фото: Slimming World

Супруги занимались по программе, где ели свежие фрукты и овощи, нежирное мясо и птицу, обезжиренные молочные продукты, макароны, рис и злаки.

Их легкие прогулки также постепенно увеличивались, пока они не совершали 10 000 шагов в день или больше.

Хелен сбросила 51 кг / Фото: Slimming World / ©
Хелен сбросила 51 кг / Фото: Slimming World

Кирон считает, что потеря веса положительно повлияла на его психическое и физическое здоровье, и он начал волонтерскую деятельность в благотворительной организации по охране психического здоровья.

Напомним, недавно еще одна пара похвасталась своим удивительным внешним видом, сбросив почти половину своего веса. На двоих они похудели на 108 кг.

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Дата публикации
Просмотры
3024
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