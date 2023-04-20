Пара вылила 120 тонн воды в месть хозяину Airbnb: что их разозлило

Мстительная пара оставила открытыми краны в доме Airbnb и использовал 120 тонн воды.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Пара из Китая забронировала недвижимость на 25 дней в Сеуле, Южная Корея. Когда влюбленные поняли, что жилье расположено на окраине города, а не в центре, решили отменить бронирование.

Впрочем, домовладелец им отказал, поскольку оплата уже была произведена, а бронирование было подтверждено. В ответ туристы отомстили ему, оставив кран открытым, а также не выключив газ и свет.

Хозяин получил счет почти в 750 долларов.

В течение этих 25 дней китайцы путешествовали по разным регионам страны, возвращаясь на виллу каждые три-четыре дня не более чем на пять минут.

Хозяин не знал об их действиях, пока газовая компания не позвонила и не спросила о резком увеличении потребления газа.

"Они использовали 120 тонн воды за пять дней", — сказал ошеломленный хозяин, ссылаясь на их пять коротких визитов в дом.

AirBnB сказал хозяину, что дело было между ним и парой, не предложив никакой помощи.

Однако, поскольку пара уже покинула Корею, домовладелец не мог связаться с ними, и ему пришлось платить по счетам.

Напомним, в Канаде медведь залез в машину женщины и выпил 69 банок газированных напитков. Животное также повредило автомобиль.

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