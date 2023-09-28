Пара занялась оральным сексом прямо у мясного прилавка - фото

В Бразилии похотливая пара занялась оральным сексом в очереди за мясным прилавком супермаркета.

Об этом пишет Daily Star.

Шокирующие кадры с камер видеонаблюдения были сняты в магазине в Жагуариаве. Было замечено, что клиенты выглядели озадаченными, когда мужчина ослабил пояс своих шорт, чтобы, по-видимому, позволить своей спутнице получить доступ к его мужскому достоинству.

Пара занялась оральным сексом в магазине / Фото: CEN

Затем, когда он вытащил свой пенис, женщина присела на корточки и принялась делать минет. Через мгновение парочку потревожили два покупателя-мужчины, которые сказали убираться им оттуда, но любовников это, похоже, не беспокоило.

Пара занялась оральным сексом в магазине / Фото: CEN

Пара отшутилась и сделала вид, будто ничего не произошло.

Местные СМИ сообщили, что запись была передана в полицию, которая проводит расследование, а кадры стали вирусными в социальных сетях. Пока неясно, установила ли полиция пару, которая рискует провести 12 месяцев за решеткой за этот странный поступок.

Пара занялась оральным сексом в магазине / Фото: CEN

Также неизвестно, купила ли пара что-нибудь в мясном прилавке. Местное издание BNT заявило, что "местное сообщество" "возмущено" произошедшим и помогает в поисках пары.

Согласно правилу № 233 Уголовного кодекса Бразилии, совершение непристойного действия в общественном месте карается лишением свободы сроком до года. Полиции не будет слишком сложно найти правонарушителей, поскольку население этого района составляет всего около 35 000 человек.

Напомним, в Польше задержали "графа", лечившего женщин сексом. Мужчина представлялся графом из Испании и просил одолжить ему деньги.

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