Пара занялась сексом на палубе роскошной яхты под аплодисменты туристов – фото

Очевидцы ободряли любовников и снимали их на видео.
В Колумбии похотливая пара занялась сексом прямо на палубе яхты.
Об этом пишет Need To Know.
Любовники не считались ни с ошеломленным рабочим, который закрепил веревку в передней части лодки всего в нескольких метрах от этого действа, ни с группой туристов, которые смеялись и снимали горячие сцены с соседнего судна. Пара беззастенчиво продолжала, пока зрители выкрикивали и аплодировали.
В какой-то момент мужчина, казалось, помахал им рукой после того, как они позвали его.
Затея произошла на яхте под названием El Perseverante у побережья острова Чолон в Картахене.
Один местный житель пошутил: "Видно, что женщина на чем-то застряла, а он оказывает ей первую помощь".
Полиция подтвердила, что начала расследование после того, как эту пару заметили в субботу, 18 января. Это может привести к штрафам для пары и владельца яхты.
В 2023 году беззастенчивая пара была снята на видео, как занимается сексом в море на острове Чолон в окружении семей с маленькими детьми. На видео было видно, как мужчина и женщина целуются в кристально голубом море рядом с туристической лодкой. Хотя их нижних половин тела не было заметно, видно было, как женщина неоднократно поднималась и опускалась, когда они страстно целовались в воде.
В Колумбии преступникам грозит штраф в размере более 600 000 колумбийских песо (139 долларов США) за "совершение сексуальных действий, вызывающих дискомфорт для общества".
Напомним, женщина искала в Интернете рецепты и неожиданно нашла видео, где занимается сексом. Она увидела свое видео, снятое и опубликованное в Сети без его согласия.
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