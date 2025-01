Пара занялась сексом на палубе роскошной яхты под аплодисменты туристов – фото

В Колумбии похотливая пара занялась сексом прямо на палубе яхты.

Об этом пишет Need To Know.

Любовники не считались ни с ошеломленным рабочим, который закрепил веревку в передней части лодки всего в нескольких метрах от этого действа, ни с группой туристов, которые смеялись и снимали горячие сцены с соседнего судна. Пара беззастенчиво продолжала, пока зрители выкрикивали и аплодировали.

В какой-то момент мужчина, казалось, помахал им рукой после того, как они позвали его.

Затея произошла на яхте под названием El Perseverante у побережья острова Чолон в Картахене.

Пара занялась сексом на палубе яхты / Фото: скриншот с видео

Один местный житель пошутил: "Видно, что женщина на чем-то застряла, а он оказывает ей первую помощь".

Полиция подтвердила, что начала расследование после того, как эту пару заметили в субботу, 18 января. Это может привести к штрафам для пары и владельца яхты.

В 2023 году беззастенчивая пара была снята на видео, как занимается сексом в море на острове Чолон в окружении семей с маленькими детьми. На видео было видно, как мужчина и женщина целуются в кристально голубом море рядом с туристической лодкой. Хотя их нижних половин тела не было заметно, видно было, как женщина неоднократно поднималась и опускалась, когда они страстно целовались в воде.

В Колумбии преступникам грозит штраф в размере более 600 000 колумбийских песо (139 долларов США) за "совершение сексуальных действий, вызывающих дискомфорт для общества".

Напомним, женщина искала в Интернете рецепты и неожиданно нашла видео, где занимается сексом. Она увидела свое видео, снятое и опубликованное в Сети без его согласия.

