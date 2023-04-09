Пара занялась сексом на верхушке священной горы: девушка объяснила, почему не будет извиняться

На инцидент отреагируют чиновники, пообещавшие усилить охрану в районе скалы, которая в древности была местом религиозного культа.

Модель OnlyFans Кэти Блэйк вызвала волну возмущения из-за опубликованного на Pornhub ролика, на котором она занимается сексом со своим партнером Заком на священной скале Гуатапе в Колумбии.

Об этом сообщает Daily Star.

Скала Гуатапе имеет религиозное значение для многих жителей этого региона, поскольку была древним местом поклонения.

Видео, на котором пара демонстрирует обнаженные интимные части тела на фоне священной горы, просмотрели более 115 000 раз. Тем самым пара привлекла внимание и вызвала большой резонанс.

В частности, местный мэр Хуан Себастьян Перес сказал, что на инцидент отреагируют члены правительства, которые сейчас работают над усилением безопасности в этом районе. Усиленное патрулирование имеет целью уменьшить количество таких раздражающих видео на достопримечательностях.

Тем временем Кэти не обнаружила никаких угрызений совести за свои действия.

"Меня критикуют за то, что я снимаю порно в общественных местах, хотя на самом деле я снимаю их возле исторических памятников", — написала она в одном из своих аккаунтов в Instagram, реагируя на негативную реакцию со стороны чиновников.

Напомним, ранее российский турист сфотографировался на фоне вулкана на Бали с голой задницей. За это ему грозит депортация, поскольку это место священно для местных жителей.

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