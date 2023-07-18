Пара занялась сексом прямо под дверью церкви: их сняли на видео

Наглая парочка занялась сексом прямо у католической церкви Святой Варвары в Ла-Месе, недалеко от столицы Колумбии Боготы.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Их сняли на видео прохожие, которые не могли сдержать смех.

На кадрах видны мужчина и женщина, лежавшие на земле перед дверью.

Пара занимается сексом возле церкви / Фото: Jam Press Vid

"Они перед церковью. Тот, кто благословен Господом", – прокомментировала женщина 10-секундный ролик.

Церковь и местные власти пока не выступили с заявлением по поводу инцидента. Однако если пару найдут и привлекут к ответственности за эксгибиционизм или половые акты, им может грозить штраф в размере 530 000 колумбийских песо (более 130 долларов США).

Церковь Святой Варвары в Ла-Месе / Фото: Jam Press Vid

Это произошло после того, как еще одну пару застукали за съемкой секс-видео на улице возле аэропорта в Колумбии. Местная полиция подтвердила, что им известно о видеозаписи, и сейчас они анализируют изображение, чтобы идентифицировать причастных к этому лиц.

Напомним, женщина, которая "вышла замуж за привидение", рассказала, как развелась с ним во время обряда экзорцизма. Она счастлива, что избавилась от фантомного любимого.

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