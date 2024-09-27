Пара занялась сексом прямо в салоне самолета через несколько минут после взлета (фото)

Возбужденную пару сняли с рейса авиакомпании easyJet после того, как она устроила сексуальные развлечения прямо в салоне самолета.

Об этом пишет The Sun.

Магистратский суд Бристоля заслушал дело Брэдли Смита и Антонии Салливан, оба из Рондда-Синон-Таф, Уэльс, которые были задержаны за развратные действия вскоре после взлета. Сообщается, что 22-летний Смит и 20-летняя Салливан прикрывали колени пальто, а Смит воскликнул непристойную фразу.

Они летели в Бристоль из Тенерифе, Испания, на местах 16A и 16B около 7 утра, когда их поступок увидели трое других пассажиров, один из которых сидел на месте 16C.

Как сообщает газета, об этом заявила в магистратском суде Бристоля прокурор Мэри Дойл: "Через несколько минут свидетель заметил, что пара переложила пальто на колени Смита, а под пальто прослеживались энергичные движения рук".

Антония Салливан / Фото: Facebook

Суд услышал, как пассажир сообщил об инциденте экипаж самолета. "Свидетель, сидевший рядом с ними, видел, что происходит, а мама и дочь-подросток, сидевшие позади пары, также видели, что происходит", — продолжила прокурор, отметив, что девочка сказала матери: "Я вижу его части", – что стало причиной второй жалобы.

Несмотря на протесты Салливан, утверждавшей, что она только терла ему ногу, пару сняли с рейса сотрудники easyJet и полиция, подтвердили в авиакомпании. В четверг, 26 сентября, пара признала себя виновной по одному пункту обвинения в нарушении общественной морали.

Безработного Смита приговорили к 300 часам общественных работ, а сиделку Салливан – к 270 часам.

Антония Салливан / Фото: Facebook

Их обоих также обязали выплатить компенсацию в размере 100 фунтов стерлингов каждому из трех свидетелей.

Напомним, пара застукали за сексом на вершине горы. Похотливых любовников сняли на видео.

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