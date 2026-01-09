Пара занялась сексом в аппарате МРТ: чем это закончилось

Реклама

Пара ученых добровольно согласилась на необычный эксперимент — заняться сексом внутри аппарата МРТ, чтобы показать, что происходит с человеческим телом во время полового акта.

Об этом пишет Unilad.

В 1991 году Ида Сабелис и ее бойфренд Джуп согласились заняться сексом в аппарате магнитно-резонансной томографии. Исследование инициировал нидерландский ученый Менко Виктор Пек ван Андел, который стремился увидеть, что именно происходит внутри мужского и женского тела во время полового акта.

Результаты этого опыта стали прорывными. Исследование, опубликованное в British Medical Journal в 1999 году, стало первым в своем роде. В нем отмечалось, что «магнитно-резонансная томография мужских и женских гениталий во время полового акта возможна и способствует пониманию анатомии».

Благодаря МРТ ученые получили уникальные изображения, показавшие, как меняется положение внутренних органов во время секса. В частности, в исследовании говорится:

«Полученные изображения показали, что во время полового акта в миссионерской позе пенис имеет форму бумеранга, а 1/3 его длины состоит из корня пениса. Во время женского сексуального возбуждения без полового акта матка поднималась, а передняя стенка влагалища удлинялась. Размер матки во время сексуального возбуждения не увеличивался.

Спустя годы после эксперимента Ида Сабелис вспомнила это событие в подкасте What It Was Like, разделившись деталями того, как все происходило на практике. Она призналась, что тогда даже не представляла, как резонансным станет исследование и что о нем будут говорить десятилетиями.

Это был один из первых аппаратов МРТ, поэтому процесс занял некоторое время. С диспетчерской поступил приказ оставаться на месте, где-то, кажется, минуту».

По словам Иды, ситуация была одновременно абсурдной и забавной: «Поэтому в этом смысле это было очень смешно. Джуп и я влезли в эту машину и начали делать свое дело. К счастью, мы не страдаем клаустрофобией».

Она также подчеркнула, что эксперимент не был романтичным в классическом смысле, но все равно имел для нее особое значение: "Это не было романтично, но я все равно считаю это актом любви и перформансом".

Ранее Ида Сабелис объясняла, что согласилась на эксперимент не только для науки. Она была активной поклонницей прав женщин и стремилась сделать женское тело более видимым и понятным в научных и медицинских исследованиях.

