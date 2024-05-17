Пара занялась сексом во время прыжка с парашютом и попала в больницу (фото)

Безудержная пара влюбленных попала в больницу после того, как решила заняться сексом прямо во время прыжка с парашютом.

Уильям рассказал в программе TLC Sex Sent Me to ER, что он был адреналиновым наркоманом, в то время как его партнерша Лесли заявила, что она "сексуально очень активна".

"Когда дело доходит до секса, я придумываю множество разных способов", — рассказала она об их регулярных бесстыдных баловствах.

Пара решила попробовать экстремальный секс в воздухе. Однако у мужчины возникли проблемы с развертыванием парашюта. В результате он больно приземлился на землю и сломал нос.

"Когда я увидела его на земле, первой мыслью, которая мелькнула в моей голове, была о том, что он мертв", — рассказала Лесли. Уильям добавил: "Самая первая боль была в паху и в левой ноге. Я подумал, что не только не смогу прыгать с парашютом, но и не смогу удовлетворять свою женщину".

Уильям и Лесли / Фото: скриншот из программы Sex Sent Me to ER

К счастью для этой бесшабашной пары, поездка в больницу подтвердила, что половые органы Уильяма не пострадали.

Напомним, скорпион несколько раз ужалил мужчину за яички в отеле. Он проснулся от сильной боли в паху.

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