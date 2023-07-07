Пара заплатила за поездку на такси 30 тысяч долларов вместо 55: как это произошло

Американская пара рассказала, что с них взяли почти 30 000 долларов за поездку на Uber по Коста-Рике, которая должна была стоить всего 55 долларов.

Пользователь TikTok по имени Доминик уехала в отпуск со своим мужем Дугласом, чтобы отпраздновать 5-летие брака.

Как оказалось, сервис должен был взыскать с пары 29 994 коста-риканских колон, которые должны были быть конвертированы в 55,32 доллара.

Впрочем, со счета сняли 29 994 доллара США, что на 600% больше. После жалобы супруги ждали более 24 часов, пока команда Uber свяжется с ними.

Доминик сказала: "Я всегда использую свою кредитную карту для международных платежей. К сожалению, я спешила и не поняла, что моя дебетовая карта привязана к учетной записи сервиса. Банк сказал мне, что это была моя вина, потому что я поместила сообщение о поездке на свою карту, и поэтому платеж смог обойти все меры безопасности, все политики".

Супруги добавили, что они не могли получить доступ к своим средствам, находясь за пределами страны, и им пришлось ждать еще несколько дней, пока банк решит проблему, прежде чем возобновить отпуск.

К счастью, деньги паре вернули.

"Не могу поверить, что они позволили обработать платеж на эту сумму. Неудачные меры безопасности и халатность", — подытожила женщина.

Напомним, мужчина 10 лет назад сорвал джекпот в 55 млн долларов и до сих пор не сказал семье. Он объяснил, почему принял такое решение.

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