Пара заплатила за поездку на такси 30 тысяч долларов вместо 55: как это произошло

Супруги потратили на 600% больше средств.
Американская пара рассказала, что с них взяли почти 30 000 долларов за поездку на Uber по Коста-Рике, которая должна была стоить всего 55 долларов.
Пользователь TikTok по имени Доминик уехала в отпуск со своим мужем Дугласом, чтобы отпраздновать 5-летие брака.
Как оказалось, сервис должен был взыскать с пары 29 994 коста-риканских колон, которые должны были быть конвертированы в 55,32 доллара.
Впрочем, со счета сняли 29 994 доллара США, что на 600% больше. После жалобы супруги ждали более 24 часов, пока команда Uber свяжется с ними.
@dominique.xo.xo Запрещается не летать, что бегать по поводу моего trip, а…. Да! @Uber charged me $29,994 for a single ride! Correct conversion должна была быть $54, но была charged 600% больше. Contacted Uber: They replied w/ “Do not worry”, но не предоставляет любого последующего обследования И не может быть использовано для customer service number anywhere. Они будут ignored мои сообщения и я только получал предварительно генерированных messages. Да, я contact my financial institution @Altura Credit Union immediately. Они служат, что не может они могут быть в момент, когда я должен пройти еще 4 дня для того, чтобы убедительно обратиться к правильному размеру. Cannot believe they allowed a payment of this amount to process. Failed security measures & negligence. Я и сегодня на трассе из страны без способа функционирования моих денег Пройдём для меня Just trying k enjoy my vacances # #emotionaldamage # #horrorstory # #uberscam # #uber # #fyp # #viral # #travelhorrorstory # # wtf ## traveltiktok ♬ Song Oh no oh no oh no no no — Hip Hop
Доминик сказала: "Я всегда использую свою кредитную карту для международных платежей. К сожалению, я спешила и не поняла, что моя дебетовая карта привязана к учетной записи сервиса. Банк сказал мне, что это была моя вина, потому что я поместила сообщение о поездке на свою карту, и поэтому платеж смог обойти все меры безопасности, все политики".
Супруги добавили, что они не могли получить доступ к своим средствам, находясь за пределами страны, и им пришлось ждать еще несколько дней, пока банк решит проблему, прежде чем возобновить отпуск.
К счастью, деньги паре вернули.
"Не могу поверить, что они позволили обработать платеж на эту сумму. Неудачные меры безопасности и халатность", — подытожила женщина.
Напомним, мужчина 10 лет назад сорвал джекпот в 55 млн долларов и до сих пор не сказал семье. Он объяснил, почему принял такое решение.
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