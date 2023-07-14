Пара заявила, что сняла призрак девочки, утонувшей в шахте 200 лет назад — фото

Она считается одной из 26 маленьких детей-жертв шахтеров, погибших в результате наводнения на шахте в 1838 году.

Пара заявила, что случайно сфотографировала привидение девочки, плававшей вокруг своего собственного мемориала.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Они считают, что зафиксировали призрак одного из 26 детей, погибших при затоплении шахты Huskar Pit недалеко от Силкстоуна, Южный Йоркшир, в 1838 году.

Когда Линзи и Ли Стрит отправились в популярное место охоты за привидениями, они начали прямую трансляцию своего исследования этого района.

Линзи и Ли Стрит / Фото: Kennedy News/Ghosts of Britain

А когда пара вернулась домой и просмотрела отснятый материал, то поняла, что им действительно удалось поймать одного из мертвых детей на камеру.

На снимках видно неподвижное привидение перед деревом.

Призрак ребенка / Фото: Kennedy News/Ghosts of Britain

54-летняя Линзи утверждает, что это молодая девушка в белом платье, и она "на 100%" уверена, что это дух, несмотря на то, что не видела его в то время.

Считается, что мертвые дети были изъяты с места происшествия, вымыты и затем одеты в белое, и Линзи говорит, что именно поэтому "дух" носит белое платье.

Призрак ребенка / Фото: Kennedy News/Ghosts of Britain

Постоянная охотница за привидениями сказала, что кадры настолько странные, что она бы не усомнилась в том, что это подделка, если бы это не было снято в их прямом эфире.

Мемориал Huskar Pit со статуей выползающего из ямы ребенка-шахтера был заказан местными жителями в 1988 году на ознаменование 160-летия катастрофы.

Мемориал Huskar Pit / Фото: Kennedy News/Ghosts of Britain

Напомним, пара по ошибке купила 120-летний заброшенный дом вместо квартиры. Они показали, что сделали с особняком.

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