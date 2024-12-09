Пара женилась и разводилась 12 раз за 43 года: что стало причиной

Супруги из Австрии женились и разводились 12 раз за последние 43 года, хотя соседи называли их отношения "примерным браком".

Как выяснилось, их непостоянный брак был частью схемы, направленной на получение 326 000 евро из пенсионной системы страны, сообщает Bild.

Сейчас пара находится под следствием по обвинению в серьезном мошенничестве после того, как они воспользовались лазейкой в австрийском законодательстве, позволявшей жене требовать 27 000 евро с каждым новым браком.

Жена, фактически выходившая замуж 13 раз, начала получать пенсию вдовы от государства, чтобы поддержать себя финансово после смерти своего первого мужа в 1981 году. Всего через год женщина, которой сейчас 73, впервые вышла замуж за своего второго мужа, который на несколько лет младше ее.

Они развелись через шесть лет, в 1988-м, ссылаясь на "неисправимый распад" их брака из-за его работы водителем грузовика. Этот развод начал цикл браков, разводов и повторных бракосочетаний, каждый новый брак длился примерно три года.

Однако следователи выяснили, что пара никогда не разводилась во время их отношений. Соседи и родственники свидетельствовали, что пара все время жила вместе, в частности делила еду и кровать. Свидетели даже описывали их отношения как "примерный брак".

Их постоянный брак был сфабрикован, чтобы обмануть австрийскую систему пенсионного страхования и максимизировать прибыль от пенсии вдовы, которую получала жена.

Выйдя замуж за второго супруга, жена получила единовременную выплату в размере 27000 евро в качестве компенсации за то, что повторный брак прекращает выплату пенсии вдове.

Однако каждый раз, когда пара разводилась, закон разрешал жене продолжать выплаты вдовы, то есть она могла потребовать компенсацию в размере 27 000 евро за все остальные 11 раз, когда они снова женились.

Так продолжалось десятилетиями, что позволило паре получить 326 000 евро от пенсионной схемы.

Когда пенсионный фонд наконец-то отказал в выплате, пара подала в суд, и Верховный суд Австрии отклонил их дело в марте в 2024 году, постановив, что использование ими юридической лазейки было неоправданным.

Полиция австрийского города Грац начала расследование по факту серьезного мошенничества и ожидается судебное разбирательство дела.

В настоящее время пара состоит в браке, поскольку 12-й развод не был признан властями.

Напомним, 102-летняя Марджори Фитерман и 100-летний Берни Литтман стали самыми старыми молодоженами в мире. Они поженились в доме престарелых.

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