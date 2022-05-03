Парад военных с холодильниками: Ким пофантазировал на тему "празднования" Россией 9 Мая (видео)

Российские власти планируют 9 мая провести парад на Красной площади в Москве.

Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким пофантазировал на тему "празднования" Россией Дня победы 9 мая. Его он называет "Днем позора".

Мыслями глава Николаевщины поделился в своем утреннем видео 3 мая.

Тренировка самолетов, маршировка солдат и "девочек в черной фоме, похожей на СС" — он называет "сюром".

"Никто русским не говорил, что преждевременно праздновать победу во время войны – это плохая примета? Не представляю, что они там покажут, и как это преподнесут. Парад военных с холодильниками или колонны похищенных "КАМАЗов" с зерном из Херсонской области? Позорная победа. Позорная война Дурдом. Дурдом "Солнышко". Я так понимаю, что это будут "крутить везде во время войны. Наверное, нажрутся все снова. Будут кричать: "Деды воевали". Катастрофа", — поделился мыслями Ким.

Как сообщалось, в этом году военный парад на Красной площади в Москве 9 мая по размаху будет не столь многочисленным, как в прошлом году. Отмечается, что меньше будет как людей, так и техники, а также в столицу России в этом году не приедет ни один зарубежный лидер.

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