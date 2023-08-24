Парализованная женщина впервые за много лет "разговаривает" благодаря эволюционным имплантатам ИИ - видео

Она не говорит 18 лет после инсульта.
Женщина, которая годами не произносила ни слова после инсульта, снова приобрела способность разговаривать благодаря искусственному интеллекту.
Об этом пишет nypost.com.
В новаторской процедуре используется массив из 253 электродов, имплантированных в мозг 48-летней Энн Джонсон, а затем подключенных к группе компьютеров через небольшой порт, прикрепленный к ее голове.
Электроды, покрывающие область мозга, где обрабатывается речь, перехватывают сигналы ее мозга и отправляют их на компьютеры, генерирующие аватаром, который представляет Джонсон.
Экранный аватар, который Джонсон выбрала сама, потом может "говорить" то, что она думает, используя копию ее голоса, записанную много лет назад во время 15-минутного тоста, произнесенного ею на своей свадьбе.
Аватар также моргает и использует такие выражения лица, как улыбки, сжатые губы и приподнятые брови, что делает его более реалистичным.
"Мы просто пытаемся восстановить то, чем есть люди", – сказал доктор Эдвард Чанг, заведующий отделением неврологической хирургии Калифорнийского университета в Сан-Франциско.
Джонсон — школьная учительница математики, которая также работала тренером по волейболу и баскетболу в Саскачеване — была замужем два года и родила двоих детей, когда из-за инсульта ее парализовало.
"Невозможность обнять и поцеловать моих детей была очень болезненной, но это была моя реальность", — сказала женщина. "Настоящим гвоздем в гробу было то, что мне сказали, что у меня не будет больше детей".
После нескольких лет реабилитации к ней постепенно вернулись некоторые движения и выражение лица, но Джонсон по-прежнему не могла разговаривать и ее приходилось кормить через зонд, пока глотательная терапия не позволила ей есть мелко нарезанную или мягкую пищу.
Команда из UCSF вместе с коллегами из Калифорнийского университета в Беркли заявила, что впервые речь или выражение лица были синтезированы из сигналов мозга.
Чтобы научить систему искусственного интеллекта, Джонсону приходилось снова и снова молча "повторять" разные фразы из словаря, содержащего 1024 слов, пока компьютер не распознавал образец активности мозга, связанный с каждым звуком.
Вместо целых слов программу искусственного интеллекта научили распознавать фонемы – единицы языка, из которых состоят слова. Например, "Hello" содержит четыре фонемы: "HH", "AH", "L" и "OW".
Распознавая 39 фонем, программа искусственного интеллекта может декодировать сигналы мозга Джонсон на полные слова со скоростью около 80 слов в минуту — примерно половина скорости обычного диалога для людей.
Шон Мецгер, разработавший декодер в рамках совместной биоинженерной программы Калифорнийского университета в Беркли и UCSF, рассказал South West News Service, что "точность, скорость и словарный запас программы имеют решающее значение".
"Это то, что дает пользователю возможность впоследствии общаться почти так же быстро, как мы, и вести гораздо более естественные и нормальные разговоры".
Сейчас команда работает над беспроводной версией, что означает, что пользователю не придется физически подключаться к компьютерам с помощью проводов или кабелей.
Чанг работал над интерфейсом "мозг-компьютер" более десяти лет и надеется, что инновации команды в ближайшее время приведут к созданию системы, позволяющей создавать речь по сигналам мозга.
"Наша цель – восстановить полноценный, воплощенный способ общения, который действительно является для нас наиболее естественным способом общения с другими", — сказал Чанг SWNS. "Эти достижения приближают нас к тому, чтобы сделать это реальным решением для пациентов".
Напомним, США хотят продлить соглашение с Китаем о сотрудничестве в научно-технической сфере. США хотят оценить возможность дальнейшей работы соглашения, а также внести изменения в документ.
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