Парализованная женщина впервые за много лет "разговаривает" благодаря эволюционным имплантатам ИИ - видео

Она не говорит 18 лет после инсульта.

Женщина, которая годами не произносила ни слова после инсульта, снова приобрела способность разговаривать благодаря искусственному интеллекту.

Об этом пишет nypost.com.

В новаторской процедуре используется массив из 253 электродов, имплантированных в мозг 48-летней Энн Джонсон, а затем подключенных к группе компьютеров через небольшой порт, прикрепленный к ее голове.

Электроды, покрывающие область мозга, где обрабатывается речь, перехватывают сигналы ее мозга и отправляют их на компьютеры, генерирующие аватаром, который представляет Джонсон.

Энн Джонсон / Фото: nypost.com

Экранный аватар, который Джонсон выбрала сама, потом может "говорить" то, что она думает, используя копию ее голоса, записанную много лет назад во время 15-минутного тоста, произнесенного ею на своей свадьбе.

Аватар также моргает и использует такие выражения лица, как улыбки, сжатые губы и приподнятые брови, что делает его более реалистичным.

"Мы просто пытаемся восстановить то, чем есть люди", – сказал доктор Эдвард Чанг, заведующий отделением неврологической хирургии Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Джонсон — школьная учительница математики, которая также работала тренером по волейболу и баскетболу в Саскачеване — была замужем два года и родила двоих детей, когда из-за инсульта ее парализовало.

"Невозможность обнять и поцеловать моих детей была очень болезненной, но это была моя реальность", — сказала женщина. "Настоящим гвоздем в гробу было то, что мне сказали, что у меня не будет больше детей".

После нескольких лет реабилитации к ней постепенно вернулись некоторые движения и выражение лица, но Джонсон по-прежнему не могла разговаривать и ее приходилось кормить через зонд, пока глотательная терапия не позволила ей есть мелко нарезанную или мягкую пищу.

Энн Джонсон / Фото: nypost.com

Команда из UCSF вместе с коллегами из Калифорнийского университета в Беркли заявила, что впервые речь или выражение лица были синтезированы из сигналов мозга.

Чтобы научить систему искусственного интеллекта, Джонсону приходилось снова и снова молча "повторять" разные фразы из словаря, содержащего 1024 слов, пока компьютер не распознавал образец активности мозга, связанный с каждым звуком.

Вместо целых слов программу искусственного интеллекта научили распознавать фонемы – единицы языка, из которых состоят слова. Например, "Hello" содержит четыре фонемы: "HH", "AH", "L" и "OW".

Распознавая 39 фонем, программа искусственного интеллекта может декодировать сигналы мозга Джонсон на полные слова со скоростью около 80 слов в минуту — примерно половина скорости обычного диалога для людей.

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Шон Мецгер, разработавший декодер в рамках совместной биоинженерной программы Калифорнийского университета в Беркли и UCSF, рассказал South West News Service, что "точность, скорость и словарный запас программы имеют решающее значение".

"Это то, что дает пользователю возможность впоследствии общаться почти так же быстро, как мы, и вести гораздо более естественные и нормальные разговоры".

Сейчас команда работает над беспроводной версией, что означает, что пользователю не придется физически подключаться к компьютерам с помощью проводов или кабелей.

Чанг работал над интерфейсом "мозг-компьютер" более десяти лет и надеется, что инновации команды в ближайшее время приведут к созданию системы, позволяющей создавать речь по сигналам мозга.

"Наша цель – восстановить полноценный, воплощенный способ общения, который действительно является для нас наиболее естественным способом общения с другими", — сказал Чанг SWNS. "Эти достижения приближают нас к тому, чтобы сделать это реальным решением для пациентов".

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