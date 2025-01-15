Парашютист случайно приземлился в вольере с животными: кому он составил компанию в зоопарке

В нидерландском городе Ренен парашютист случайно приземлился в вольере с обезьянами зоопарка Ouwehands Dierenpark.

Об этом сообщает NOS.

Парашютист должен был приземлиться на центральной площадке соседнего футбольного клуба, где было введено в эксплуатацию новое поле с искусственным покрытием. По неизвестным причинам это не удалось, и мужчина приземлился с парашютом в вольере бонобо.

Во время приземления обезьяны были внутри. По словам директора зоопарка Робина де Ланге, парашютисту очень повезло. "Еще 100 метров – и он приземлился бы в вольере со слонами или львами", — сказал он.

Зоопарк сотрудничает с футбольным клубом во избежание подобных проблем в будущем. "Это был настоящий шок", – говорит Де Ланге. "Такое не должно повториться".

Напомним, недавно в Аргентине туристка на параплане упала на линии электропередач, обесточив целый район. Этот отдых она точно не забудет.

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