Парашютистка запуталась в высоковольтных электрических кабелях: чем все закончилось (видео)

В Калифорнии парашютистка безнадежно запуталась в высоковольтных кабелях.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Женщина, совершившая свой первый прыжок, пропустила запланированное место приземления и запуталась в высоковольтных линиях электропередач.

Пожарных из округа Риверсайд вызвали на озеро Эльсинор, чтобы спасти новичка. Электроэнергию в этом районе пришлось отключить, пока ее отвязывали от кабелей.

Начальник батальона пожарной охраны Калифорнии Джефф Робертс сказал, что не знает, как женщине удалось избежать удара током.

Женщина, отказавшаяся назвать свое имя, не пострадала в результате несчастного случая. Она объяснила, что просто повернула не туда: "Итак, я пыталась пропустить эту линию электропередач, потом резко повернула вправо, а потом въехала в другую линию электропередач".

Генеральный менеджер и совладелец Skydive Elsinore Джош Холл сказал, что инцидент был "очень редким", заявив, что ежегодно совершается более 100 000 прыжков.

Фото: скриншот с видео

Он добавил, что парашют "раскрылся должным образом и был в отличном рабочем состоянии", но она совершила ошибку и отклонилась от зоны сброса.

Очевидец сказал, что он был удивлен, увидев, что женщина ведет себя так спокойно, учитывая затруднительное положение, в котором она оказалась.

"Она просто отдыхала там, что было странно, потому что это достаточно страшно", – сказал он.

Напомним, бывший мошенник Курсат Йылдырым в третий раз выиграл в лотерею. Мужчина, в сентябре в прошлом году сорвавший джекпот в размере более 10 миллионов долларов, всего за полгода разбогател еще на несколько тысяч.

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