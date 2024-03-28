Парень бросил девушку из-за того, что та стала "слишком толстой": она утерла ему нос похудением

Женщина раскритиковала своего "токсичного" парня, который порвал с ней после того, как она набрала лишний вес — лишь для того, чтобы через год экс раскритиковал ее за то, что она сбросила его.

Она объяснила, что начала набирать вес, когда находилась в отношениях, и, несмотря на все свои усилия, не смогла вернуться к своему "нормальному" размеру.

Она улучшила свой рацион и начала ходить в спортзал – но, по ее словам, ничего не помогло. На Reddit она написала: "Я набрала немалый вес, когда была с ним, и он очень настаивал на том, чтобы я похудела, я ходила в спортзал, лучше питалась, делала все, что могла, но даже тогда самое лучшее, что я смогла сделать – остановить набор веса – это был ад, и я чувствовала, что мое тело не принадлежит мне, я ненавидела его… Приблизительно через девять месяцев он бросил меня, потому что я его больше не привлекала, и это было совершенно справедливо. Я не держу зла на него за это или за то, что он заблокировал меня и фактически исчез. Это его право. Хотя я считаю, что если ты уже сделал что-то подобное, ты должен не отступать и соблюдать это".

После их разрыва она прекратила принимать противозачаточные средства и была ошеломлена, увидев, насколько она похудела благодаря этому простому изменению.

Она добавила: "Я потеряла почти 45 кг за несколько месяцев. Я никогда раньше не испытывала увеличения веса на этих противозачаточных средствах, но мой врач сказал, что побочный эффект, по-видимому, просто развился из-за длительного применения. Я снова чувствую себя прекраснее и счастливее, чем была с подросткового возраста, пока мой бывший не узнал о похудении".

С тех пор ее экс-бойфренд "разрывает ей телефон", говоря, что чувствует себя "преданным" и спрашивая, почему он не был достаточно веской причиной для похудения.

"В каком мире он имеет право злиться на то, как выглядит мое тело через полгода после нашего разрыва? Это полная глупость. Я просто заблокировала его, ничего не ответив, и попыталась двигаться дальше, но один из его друзей спросил, хочу ли я с ним поговорить, потому что он был "очень разбит" из-за этого. Почему это моя проблема? Он решил не быть ни моим парнем, ни моим другом, он был тем, кто бросил меня, стер с лица земли, и почему-то я плохая за то, что выяснила проблему со здоровьем, которая мучила меня целый долбанный год? Нет, пусть себе толчет песок".

В ответ на ее сообщение один пользователь написал: "Заблокировать его было правильным решением. Он пытается сделать вашу потерю веса о нем". Другой юзер добавил: "Он неудачник. Следующий". Третий пользователь написал: "Ты похудела на 135 кг. 45 кило из твоего тела и 90 из мешка с дерьмом твоего парня. Блокируй и иди дальше".

Напомним, мужчина отомстил бывшей, которая бросила его из-за веса, похудев на 64 кг. Теперь он работает личным тренером.

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