Парень бросил школу и стал миллионером: он раскрыл ключ к безумному успеху

В 18 лет у парня уже было достаточно средств на покупку Lamborghini.

Гейден Боулз из США в 17 лет бросил школу, а в 19 стал миллионером и вышел на пенсию.

Об этом сообщает Ladbible.

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22-летний парень рассказал, что в подростковом возрасте основал разные бизнесы, которые помогли ему зарабатывать деньги с юности.

"Я начал получать достаточно значительный доход от своего бизнеса, когда мне было 17 лет, и это было в области электронной коммерции. Я все еще работаю, я люблю работать, но технически я уже на пенсии из-за денег, которые я откладываю на недвижимость. Деньги, которые поддерживают мой образ жизни", – объяснил Хайд.

Бросив школу в 17 лет, Гейден основал платформу, предлагающую онлайн-курсы стоимостью до 575 долларов. Ему также удалось создать портфель недвижимости, чтобы увеличить свои доходы. Когда ему исполнилось 18 лет, Гайден сказал, что уже заработал достаточно, чтобы купить себе Lamborghini, а к 19 годам он стал миллионером

В прошлом году он рассказал, что электронная коммерция принесла ему 15 миллионов долларов дохода и 3 миллиона долларов прибыли.

По наблюдениям Гейдена, ключ к успеху – это иметь единственный фокус, и рекомендовал сделать это "нечто масштабируемое, что вы хотите делать в долгосрочной перспективе". Также парень советует жить работой на 20 процентов, а другое время уделять себе.

Напомним, что муж выслушал жену и стал миллионером.

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