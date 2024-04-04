Парень бросил свою девушку сразу после предложения руки и сердца: что ему не понравилось

Мужчина порвал со своей девушкой после того, как сделал ей предложение руки и сердца.

Об этом он написал на Reddit.

В сообщении он поделился, как не мог дождаться важного момента, когда должен был сделать предложение руки и сердца своей партнерше, с которой встречался четыре года, ведь они строили большие планы, обсуждали женитьбу и создание семьи.

По его словам, 26-летняя девушка "всегда была чрезвычайно взволнована" будущим днем предложения, однако все пошло кувырком, когда она сделала паузу и "была шокирована", когда бойфренд опустился на одно колено.

"Когда я сделал предложение руки и сердца ей, она, казалось, была шокирована этим и спросила, может ли она подумать еще несколько месяцев. Это просто ошеломило меня и стало одним из самых болезненных моментов в жизни".

Девушка "продолжала извиняться" и настаивала, что они "технически обручены", но ей нужно больше времени, чтобы официально принять предложение.

"Когда мы вернулись в нашу квартиру, она много извинялась, а также много плакала", — объяснил парень.

Но обиженный мужчина не смог пройти мимо ее сомнений, которые он считал "разбивающими сердце". Ему было стыдно делиться происшедшим с друзьями, но он посоветовался с братьями и сестрами. Брат посоветовал ему дать ей время, а сестра предположила, что его партнерша, возможно, что-то скрывает.

Раздраженный мужчина сказал: "Моя сестра сказала мне, что моя девушка, вероятно, стесняется принять мое предложение руки и сердца, учитывая, что у нее, скорее всего, был роман. Сестра сказала мне, что моя девушка, вероятно, разорвет отношения в течение следующих нескольких месяцев. Абсолютно противоположные мысли, но я встал на сторону сестры, потому что мой брат иногда бывает немного наивным. Чем больше я думал об этом, тем больше то, что сказала моя сестра, приобретало логический смысл, и это еще больше разбивало мне сердце".

В начале недели, когда его девушка вернулась с работы, расстроенный мужчина сказал ей, что их отношения закончились. "Я не предупредил ее об этом и сказал, что у нее есть несколько часов, чтобы собрать вещи и уйти", — сказал он. "Она была шокирована и много говорила, спрашивая почему, но в этот момент я просто больше не доверял ей. Она, очевидно, плакала, но я пережил это. Через несколько часов за ней приехала ее подруга, и я заблокировал ее номер, чтобы не получать больше никаких сообщений. Я все еще очень страдаю, и мне понадобится много времени, чтобы исцелиться от этого".

Пользователи отреагировали на сообщение после того, как мужчина попросил совета:

Если ты просто порвал с ней, потому что она сказала "нет", я могу это понять. Но у тебя нет доказательств того, что она изменяла

Если ты хотел разойтись, потому что она не приняла предложение, это вполне понятно. Но фактически мстительно выгнать ее из-за того, что он решил, что она изменяет, не имея совершенно никаких улик или указаний на это. Это абсурд

Общение должно быть четким. Это решение, изменяющее жизнь. Оно не может быть принято под влиянием момента

Выгнать из дома, в котором она прожила четыре года, без предупреждения – это такое потрясение и такая травма

Он просто отпустил прекрасную женщину, которая просила только дать ей время

Напомним, 12-летняя девочка, вышедшая замуж за 63-летнего священника, взята под защиту полиции. Правоохранители отреагировали на данную ситуацию.

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