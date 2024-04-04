Парень бросил свою девушку сразу после предложения руки и сердца: что ему не понравилось

Они были вместе четыре года.
Мужчина порвал со своей девушкой после того, как сделал ей предложение руки и сердца.
Об этом он написал на Reddit.
В сообщении он поделился, как не мог дождаться важного момента, когда должен был сделать предложение руки и сердца своей партнерше, с которой встречался четыре года, ведь они строили большие планы, обсуждали женитьбу и создание семьи.
По его словам, 26-летняя девушка "всегда была чрезвычайно взволнована" будущим днем предложения, однако все пошло кувырком, когда она сделала паузу и "была шокирована", когда бойфренд опустился на одно колено.
"Когда я сделал предложение руки и сердца ей, она, казалось, была шокирована этим и спросила, может ли она подумать еще несколько месяцев. Это просто ошеломило меня и стало одним из самых болезненных моментов в жизни".
Девушка "продолжала извиняться" и настаивала, что они "технически обручены", но ей нужно больше времени, чтобы официально принять предложение.
"Когда мы вернулись в нашу квартиру, она много извинялась, а также много плакала", — объяснил парень.
Но обиженный мужчина не смог пройти мимо ее сомнений, которые он считал "разбивающими сердце". Ему было стыдно делиться происшедшим с друзьями, но он посоветовался с братьями и сестрами. Брат посоветовал ему дать ей время, а сестра предположила, что его партнерша, возможно, что-то скрывает.
Раздраженный мужчина сказал: "Моя сестра сказала мне, что моя девушка, вероятно, стесняется принять мое предложение руки и сердца, учитывая, что у нее, скорее всего, был роман. Сестра сказала мне, что моя девушка, вероятно, разорвет отношения в течение следующих нескольких месяцев. Абсолютно противоположные мысли, но я встал на сторону сестры, потому что мой брат иногда бывает немного наивным. Чем больше я думал об этом, тем больше то, что сказала моя сестра, приобретало логический смысл, и это еще больше разбивало мне сердце".
В начале недели, когда его девушка вернулась с работы, расстроенный мужчина сказал ей, что их отношения закончились. "Я не предупредил ее об этом и сказал, что у нее есть несколько часов, чтобы собрать вещи и уйти", — сказал он. "Она была шокирована и много говорила, спрашивая почему, но в этот момент я просто больше не доверял ей. Она, очевидно, плакала, но я пережил это. Через несколько часов за ней приехала ее подруга, и я заблокировал ее номер, чтобы не получать больше никаких сообщений. Я все еще очень страдаю, и мне понадобится много времени, чтобы исцелиться от этого".
Пользователи отреагировали на сообщение после того, как мужчина попросил совета:
- Если ты просто порвал с ней, потому что она сказала "нет", я могу это понять. Но у тебя нет доказательств того, что она изменяла
- Если ты хотел разойтись, потому что она не приняла предложение, это вполне понятно. Но фактически мстительно выгнать ее из-за того, что он решил, что она изменяет, не имея совершенно никаких улик или указаний на это. Это абсурд
- Общение должно быть четким. Это решение, изменяющее жизнь. Оно не может быть принято под влиянием момента
- Выгнать из дома, в котором она прожила четыре года, без предупреждения – это такое потрясение и такая травма
- Он просто отпустил прекрасную женщину, которая просила только дать ей время
Напомним, 12-летняя девочка, вышедшая замуж за 63-летнего священника, взята под защиту полиции. Правоохранители отреагировали на данную ситуацию.
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