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Парень феерически отомстил коллеге, который отправлял пикантные сообщения его любимой (фото)

Парень феерически отомстил коллеге, который отправлял пикантные сообщения его любимой (фото)

Парень феерически отомстил коллеге, который отправлял пикантные сообщения его любимой (фото)

Мужчина отомстил коллеге, который писал откровенные сообщения его девушке / Фото: Kennedy News and Media

Он охотно поддержал шутливую идею своей девушки.

Мужчина, узнавший, что один из бывших коллег отправлял грязные сообщения его девушке, отомстил ему.

Об этом пишет Daily Star.

Киаран Китинг-Шинделко поделился, что его партнерша Шалин Колдуэлл получила сообщение в 2:35 ночи 30 декабря с вопросом: "Как дела?", прежде чем сообщения стали "грязными и отвратительными". 23-летний парень сразу узнал в человеке мужчину, с которым он раньше работал, поэтому хитрая парочка разработала план, как "поставить" его в неловкое положение.

Он решил надеть стринги своей второй половинки, чтобы отправить ему фото.

Мужчина отомстил коллеге, который писал откровенные сообщения его девушке / © Kennedy News and Media
Мужчина отомстил коллеге, который писал откровенные сообщения его девушке / Фото: Kennedy News and Media

На скриншоте показано, как 21-летняя Шалин ответила фотографией ягодиц в черных трусиках, на что получила ответ: "Я хочу". Он, похоже, не отдавал себе отчета, что на самом деле это Киаран втиснулся в белье Шалин и сексуально позировал на камеру.

Шутник говорит, что коллега даже начал рассказывать о пикантных вещах, которые он "хотел бы сделать с ней".

В конце концов девушка прислала необрезанное изображение, на котором видно лицо ее любимого. Он показывал средний палец. Увидев это, коллега быстро удалил свои откровенные сообщения из чата Facebook и заблокировал Шалин.

Мужчина отомстил коллеге, который писал откровенные сообщения его девушке / © Kennedy News and Media
Мужчина отомстил коллеге, который писал откровенные сообщения его девушке / Фото: Kennedy News and Media

Киаран пошутил, что это "настоящий комплимент", что экс-коллеге понравились его фотографии, и признал, что был готов к розыгрышу сразу, несмотря на то, что это была идея его девушки.

Он также добавил, что никогда не был поклонником того мужчины, поскольку на работе он некрасиво говорил о женщинах. Киаран надеется, что после такого ответа он перестанет посылать поздним вечером грязные сообщения партнерам людей.

Напомним, египтянина, которого выгнала 83-летняя бабушка, бросила новая любовница из-за SMS с третьей пенсионеркой. Она откровенно рассказала об их отношениях.

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