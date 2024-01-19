Парень гениально заключил соглашение с обезьяной, укравшей его iPhone: что он придумал (видео)

Парень, чей iPhone украла хитрая обезьяна, заключил гениальное соглашение с воришкой.

Он придумал план после того, как животное скрылось со смартфоном из храма Вриндавана в Индии.

Видео, опубликованное в Instagram, набравшее почти 700 000 просмотров, показывает, как парень бросает бутылку газировки обезьяне с телефоном, сидящей на стене со своими товарищами.

Достаточно лишь нескольких взглядов на вкусное предложение, чтобы обезьяна отпустила телефон и поймала напиток, а толпа внизу с удивлением за этим наблюдала.

В комментариях многие шутили, что миниатюрный грабитель с самого начала знал, что делает.

Это называется бартерной системой

У обезьян появились новые идеи о том, как добывать еду

Дело в том, чтобы знать, как обменять то, что нравится обезьяне

Напомним, недавно напуганная туристка отчаянно пыталась спасти свой паспорт после того, как ее ограбила обезьяна на Бали. Она отчаянно пыталась обменять лист бумаги на паспорт. В конце концов ей это не удалось, и она не могла ничего делать, кроме как беспомощно наблюдать, как животное уничтожает его.

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