Парень гонялся за цыплятами и нашел 2000-летний подземный город, где жило 20 000 человек (фото)

Находка привела к тому, что было обнаружено несколько других подземных городов.

Парень, гонявшийся за своими цыплятами вокруг дома, наткнулся на заброшенный древний город, в котором когда-то проживало 20 000 человек.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Удивительный инцидент произошел в подвале неназванного жителя Турции.

Он пытался вывести оттуда своих цыплят, но они пробежали через дырку в стене, где ее ремонтировали. А когда он разбил ее, нашел туннель, который привел к одному из самых невероятных случайных исторических открытий за столетие.

Древний город Еленгуба был открыт парнем в 1963 году, хотя судьба его кур остается загадкой.

Подземный город Деринкую / Фото: Getty Images

Известное сегодня как Деринкую, оно было расположено примерно на 80 метров ниже поверхности Каппадокии, где жил мужчина, и считается самым большим в мире раскопанным подземным городом. И в нем находилось около 20 000 человек на двух уровнях.

В городе также были церковь, школа, дома и другие общественные места для жителей, которые были там в то время.

Но с тех пор, как было сделано открытие, было обнаружено еще 200 небольших подземных городов, все из которых походят от Деринкую, хотя на самом деле было раскопано всего 40 метров участка.

По мнению экспертов Made In Turkey, город был либо до 15 века до нашей эры, либо до седьмого века до нашей эры.

Подземный город Деринкую / Фото: Getty Images

Они говорили: "Несмотря на разногласия по поводу архитекторов города, существует общее мнение, что подземный мегаполис служил для укрытия его жителей от врагов. Эта цель была особенно важна в византийский период, когда христиане убежали от своих римских преследователей. Когда христиане добрались до Каппадокии и открыли город, они расширили и модифицировали его структуры, добавив церкви, школы, винодельческие и другие помещения, которые отвечали их потребностям".

Считается, что этот район частично все еще использовался в начале 1920-х, но о нем забыли, когда христиан из этого региона выгнали из Турции и переселили в Грецию.

Раскопки на этом месте, как и в нескольких других небольших городах, найденных после них, продолжаются.

Древний город фактически открыт для публики в течение всего года.

Напомним, ученые назвали новую причину смерти Тутанхамона. Учитывая тот факт, что фараон любил пить вино, он мог погибнуть в результате ДТП.

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