Парень каждое утро находил таинственные яйца в своей постели: Сеть поражена, кто их оставлял

Большинство людей никогда не находили в постели яйцо , но 17-летний Урия из США пережил этот удивительный сюрприз не один раз. Его мама, Лэйси Прайд из Северной Калифорнии, поделилась забавной историей в TikTok. Ее видео быстро стало вирусным, набрав более миллиона просмотров.

Newsweek

Как оказалось, виновником Лола — курица с исключительной настойчивостью. Прайд рассказала, что Лола прокрадывается к дому через кошачьи дверцы, преодолевает кошачий вольер и прачечную. Но и на этом приключения не кончаются.

Лола игнорирует детские калитки, спокойно проходит мимо собак, которые к ней привыкли во дворе и не реагируют внутри. А дальше курица поднимается по лестнице прямо в спальню Урии. Как объяснила Лэйси Прайд, сын начал закрывать дверь, чтобы такие «гости» не пробирались к нему. Однако Лола просто сменила маршрут и пошла в комнату матери.

«У меня на кровати есть одеяло с Лолой, и она решила, что это лучшее место, чтобы отложить яйцо. Я позволяю ей это делать», – призналась Прайд.

Лола — единственная из 30 кур свободного выгула, которая научилась пользоваться кошачьей дверцей. Ее визиты имеют единственную цель:

«Она не ходит по дому. Она просто приходит снести яйцо, а потом уходит», — добавила владелица.

