Парень нырнул в воду в поисках потерянного кольца, но обнаружил нечто жуткое: что это было (видео)

Группа друзей обнаружила больше, чем рассчитывала, прыгая со скалы в водоем.

Компания развлекалась, по очереди ныряя, и вдруг девушка поняла, что потеряла свое кольцо.

Пользователь TikTok по имени Колти и его друг Остин решили попытаться помочь опустошенной девушке, нырнув на поиски затонувшего сокровища.

Они сняли видео, как бросают свой телефон со скалы, прежде чем самим прыгнуть, чтобы начать охоту. После 30 минут поисков они не обнаружили украшение. Но они нашли загадочный ящик. Сначала это казалось ни чем иным, как грязной коробкой, но то, что было внутри, удивило всех.

"Мы нашли круглый металлический ящик, застрявший в каменистой грязи. Во время третьего погружения мы отцепили его и подняли на поверхность. Металлическая лента заржавела, поэтому мы принесли ее домой, чтобы открыть с помощью некоторых инструментов".

Как только им удалось открыть коробку, они обнаружили старые монеты и огнестрельное оружие. Компания планирует вернуться на место, чтобы все же найти кольцо и поискать еще вероятные сокровища.

@coltyyandcombo Honestly I feel Like someone last this this wothin the last few years… ♬ оригинальный звук — Coltyy & Cambo

После загрузки ролик собрал более 6,3 миллионов просмотров, 160 тысяч лайков и тысячи других репостов, комментариев и сохранений.

Заинтригованные зрители поделились своими мыслями об удивительном открытии. В частности, они рекомендовали друзьям обратиться в полицию.

Пистолет, брошенный в запертый ящик в озере? Мне кажется, это немного подозрительно

Вероятно, это оружие, использованное для совершения преступления. Вы должны обратиться в полицию

Брат, эти монеты могут быть редкими и стоить тысячи. Очистите их и идите прямо в ломбард

Вероятно, это оружие, использованное при совершении преступления. Вы должны сдать ее в полицию

Напомним, мужчина нашел 460-летнее кольцо с загадочным посланием. Оно было спрятано много столетий тому назад.

Читайте также: