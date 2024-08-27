Парень объявил голодовку, чтобы мама купила ему iPhone: чем это закончилось (видео)

Индийского подростка обвинили в эмоциональном шантаже после того, как он голодал, чтобы заставить свою бедную мать купить ему iPhone.

Об этом пишет Oddity Central.

Краткое видео, снятое владельцем магазина смартфонов в Индии, на прошлой неделе стало вирусным, поскольку в нем парень признался, что голодал три дня, чтобы убедить мать купить ему новый iPhone. Женщина, которая, как сообщается, зарабатывает на жизнь продажей цветов возле храма, также снята на видео, и выражение ее лица почти все говорит о ее внутренней борьбе.

"Я продаю цветы у храма, и я дала ему деньги на телефон, потому что он ничего не ел три дня", – говорит женщина в видео. "Я счастлива, но хочу, чтобы он заработал и вернул деньги".

Это видео saddening. Этот мальчишка мать мечей flowers от храма. Он insisted на покупке iPhone, и went on hunger strike для 3 дней. В конце, матерь чешутся и ладно его iPhone с ее hard-earned money. Оно expresion says a lot. pic.twitter.com/7eAhqcU3pD — Abhishek (@AbhishekSay) August 18, 2024

Отношение подростка к своей матери повлекло за собой много критики в Интернете. Так, пользователи обвиняют его в финансовых и эмоциональных пытках, а также в нечувствительности к родному человеку. Зная, что она зарабатывает на жизнь продажей цветов, он все равно настаивал на том, чтобы она купила ему смартфон, который, как он знал, они не могли себе позволить.

Это видео очень грустное

Тратить столько денег на телефон (iPhone), когда ты не работаешь, в то время как твоя мама тяжело работала, продавая цветы, не имеет смысла

Его мама сдалась, потому что он объявил голодовку. Я не знаю, что сказать. Это видео разбило мне сердце

"Айфономания" на протяжении многих лет заставляла людей совершать безумные поступки, а некоторые доходили до того, что продавали свои почки на черном рынке за iPhone.

Напомним, женщина годами притворялась императрицей вымышленного королевства ради выгоды. Стало известно, как ее случайно уличили в мошенничестве.

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