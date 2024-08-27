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Парень объявил голодовку, чтобы мама купила ему iPhone: чем это закончилось (видео)

Парень объявил голодовку, чтобы мама купила ему iPhone: чем это закончилось (видео)

Парень объявил голодовку, чтобы мама купила ему iPhone: чем это закончилось (видео)

iPhone

Он не ел три дня.

Индийского подростка обвинили в эмоциональном шантаже после того, как он голодал, чтобы заставить свою бедную мать купить ему iPhone.

Об этом пишет Oddity Central.

Краткое видео, снятое владельцем магазина смартфонов в Индии, на прошлой неделе стало вирусным, поскольку в нем парень признался, что голодал три дня, чтобы убедить мать купить ему новый iPhone. Женщина, которая, как сообщается, зарабатывает на жизнь продажей цветов возле храма, также снята на видео, и выражение ее лица почти все говорит о ее внутренней борьбе.

"Я продаю цветы у храма, и я дала ему деньги на телефон, потому что он ничего не ел три дня", – говорит женщина в видео. "Я счастлива, но хочу, чтобы он заработал и вернул деньги".

Отношение подростка к своей матери повлекло за собой много критики в Интернете. Так, пользователи обвиняют его в финансовых и эмоциональных пытках, а также в нечувствительности к родному человеку. Зная, что она зарабатывает на жизнь продажей цветов, он все равно настаивал на том, чтобы она купила ему смартфон, который, как он знал, они не могли себе позволить.

  • Это видео очень грустное
  • Тратить столько денег на телефон (iPhone), когда ты не работаешь, в то время как твоя мама тяжело работала, продавая цветы, не имеет смысла
  • Его мама сдалась, потому что он объявил голодовку. Я не знаю, что сказать. Это видео разбило мне сердце

"Айфономания" на протяжении многих лет заставляла людей совершать безумные поступки, а некоторые доходили до того, что продавали свои почки на черном рынке за iPhone.

Напомним, женщина годами притворялась императрицей вымышленного королевства ради выгоды. Стало известно, как ее случайно уличили в мошенничестве.

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