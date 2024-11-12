Парень перестал разговаривать с любимой и только мяукает: "Почти не ест и не пьет"

Женщина не может найти себе места из-за одержимости своего парня упражнением для подбородка, получившего название "мяуканье".

Делясь на форуме Reddit, посвященном советам по отношениям, 23-летняя девушка написала: "Мой 22-летний парень полностью прекратил со мной разговаривать/взаимодействовать из-за мяуканья. Я понимаю, что это звучит безумно, но я схожу с ума".

Она утверждает, что ее вторая половинка начала мяукать в шутку, но эта привычка переросла во что-то большее.

Она добавила: "Он дошел до того, что пишет мне SMS, когда мы вместе, чтобы не разговаривать со мной и продолжать мяукать. Он почти не ест, не пьет и не делает ничего, что могло бы привести к тому, что он больше не сможет этого делать. Последней каплей стали выходные, когда я убирала в доме и нашла спрятанные брошюры, которые учат людей мяукать. Мало того, что он сам постоянно это делает, так он еще и тратит все свое свободное время на то, чтобы раздавать эти буклеты незнакомцам".

Как пишет Metro, это техника, названная в честь британского ортодонта Джона Мью, утверждавшего, что неправильный прикус и проблемы с зубами можно исправить с помощью мышечных упражнений и физиотерапии, получившей название "ортезировка". Его сын Майкл Мью превратил теорию в вирусный тренд под названием "мяуканье", который подхватили миллионы подростков.

Доктор Майкл Мью недавно был отстранен от практики после того, как поделился "неуместной и обманчивой" информацией о противоречивой стоматологической практике на YouTube и Tiktok, где его видео просмотрели более миллиарда раз.

Объясняя собственную ситуацию, расстроенная девушка продолжила свое сообщение, сказав, что через несколько недель, с тех пор как ее парень начал мяукать, это "практически разрушило их отношения": "Я буквально не знаю, что делать, и даже после бесчисленных разговоров, в которых я умоляла его прекратить, я растеряна".

Многие в комментариях поделились своими мыслями об этой ситуации, некоторые назвали ее "смешной". Другой призвал ее бросить его, провозгласив: "Тебе 23 и ты должна развлекаться прямо сейчас. Выбрось его прочь". Третий человек ответил: "Если ты не живешь с ним, просто скажи ему, что поговоришь, когда он закончит мяукать. Оставляй какие-либо сообщения на прочтение. По сути, живи дальше своей жизнью".

Некоторые пользователи Reddit также были озабочены изменениями в его поведении, а один пользователь призвал пару обратиться за помощью к специалисту: "Я бы порекомендовал ему поговорить со специалистом по психическому здоровью. Без дополнительной информации трудно сказать, но такой уровень интенсивности, который мешает его функционированию и отношениям в сочетании с его возрастом, вызывает беспокойство".

Напомним, женщина хочет развестись с мужем, с которым прожила 25 лет, из-за "простой" привычки. Невинная, на первый взгляд, тактика ее мужа во время споров и разногласий довела ее до крайнего предела.

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