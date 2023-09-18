Парень полностью обмазал дизайнерскую кухню родителей толстым слоем шоколадной пасты - видео

Пользователи потеряли дар речи после того, как известный австралийский пранкер Кай Андерсон обмазал все поверхности кухни своих родителей шоколадной пастой.

Кай, также известный в TikTok как @kaihspeakup, превратил роскошную бело-черную кухонную зону с новенькой мебелью в шоколадную катастрофу.

К слову, десертом он покрыл даже чайник.

Видео собрало более 4 млн просмотров. В комментариях юзеры беспокоились, не произошел ли у папы и мамы парня сердечный приступ после увиденного. Также они прикинули, сколько средств он потратил на шоколад.

Никто не говорит о цене Nutella

Я плачу, потому что у меня нет денег на Nutella

Проверьте пульс у родителей

Не терпится увидеть их реакцию

Впрочем, бдительные зрители заметили, что парень предварительно наложил на поверхность пищевую пленку, чтобы в конце концов сделать уборку чуть менее сложной.

Реакцию родителей он пока что не показал.

Напомним, садовник вырастил гигантскую луковицу. Стало известно, каков ее вес.

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