Парень превратил родительский гараж в "дворец": сколько денег он потратил и видео результата

21-летний британец, которому не удалось арендовать жилье в родном городе из-за высокой платы, превратил родительский гараж в дом мечты за чуть менее $19 000.

Об этом пишет New York Post.

Джош Джонс из Танбридж Уэллса, Англия, успешно убедил своих родителей позволить ему переехать в гараж и даже пообещал выполнить работу сам, вложив сэкономленные 5 000 долларов непосредственно в проект реконструкции.

"Я научился делать все это на YouTube, поскольку я работаю строителем с 16 лет", – рассказал Джонс в интервью South West News Service.

Джонс начал строительство в январе в 2023 году и завершил проект спустя восемь месяцев. Он сделал всю работу самостоятельно – расчистил помещение от многолетнего хлама своего отца, снял крышу, выровнял пол, а также достроил кухню и ванную комнату.

В мае в 2024 году Джонс и его девушка переехали в дом.

Джонс сказал: "Мне пришлось полностью снять крышу гаража, отремонтировать его, а затем утеплить. Я выровнял пол в гараже, мы сделали гидроизоляцию и установили дренаж. Я добавил стены, кухню, ванную и гостиную".

Джонс говорит, что наиболее сложной частью проекта был дренаж: "Нам пришлось выкопать яму глубиной 1,8 м, и я углубился слишком сильно и сломал трубу, которая мне не нужна, поэтому мне пришлось ее заменить".

Его любимой комнатой для проектирования и строительства была кухня, которую он приобрел на Facebook Marketplace всего за несколько сотен долларов.

Джонс надеется продержаться по меньшей мере десять лет и откладывать средства на собственный дом.

"Арендировать жилье — это уморительно дорого и никогда не было для меня вариантом, поскольку я не хотел платить ипотеку за кого-то другого", — говорит он. "Я вижу себя здесь на ближайшие 10 лет – не вижу причин, почему бы нет. Когда я рассказал друзьям, что я делаю, они были очень ошеломлены".

Успех первого ремонта гаража натолкнул Джонса на идею – он хочет заняться бизнесом вместе с братом и отцом и сделать еще больше.

Напомним, мужчина купил церковь 1866 года и превратил ее в дом своей мечты. Там даже есть собственный спортзал и игровая комната.

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