Парень превратил родительский гараж в "дворец": сколько денег он потратил и видео результата

Он воплотил свой план за восемь месяцев.
21-летний британец, которому не удалось арендовать жилье в родном городе из-за высокой платы, превратил родительский гараж в дом мечты за чуть менее $19 000.
Об этом пишет New York Post.
Джош Джонс из Танбридж Уэллса, Англия, успешно убедил своих родителей позволить ему переехать в гараж и даже пообещал выполнить работу сам, вложив сэкономленные 5 000 долларов непосредственно в проект реконструкции.
"Я научился делать все это на YouTube, поскольку я работаю строителем с 16 лет", – рассказал Джонс в интервью South West News Service.
Джонс начал строительство в январе в 2023 году и завершил проект спустя восемь месяцев. Он сделал всю работу самостоятельно – расчистил помещение от многолетнего хлама своего отца, снял крышу, выровнял пол, а также достроил кухню и ванную комнату.
@joshjonesacepaving Welcome to garage tour! Сколько из вас бросили строительные процессы фото и пришли к решению тех ребят на том, как его смотрели на данный момент и должны были ездить в него для past few months! #foryou #housetour #minihome #smallhouse #dreamhome ♬ Vibes — ZHRMusic
В мае в 2024 году Джонс и его девушка переехали в дом.
Джонс сказал: "Мне пришлось полностью снять крышу гаража, отремонтировать его, а затем утеплить. Я выровнял пол в гараже, мы сделали гидроизоляцию и установили дренаж. Я добавил стены, кухню, ванную и гостиную".
Джонс говорит, что наиболее сложной частью проекта был дренаж: "Нам пришлось выкопать яму глубиной 1,8 м, и я углубился слишком сильно и сломал трубу, которая мне не нужна, поэтому мне пришлось ее заменить".
Его любимой комнатой для проектирования и строительства была кухня, которую он приобрел на Facebook Marketplace всего за несколько сотен долларов.
@joshjonesacepaving How můj it cost me to convert my garage into dream home? Am i the only one that thinks this could be the worlds cheapest kitchen? #foryou #diy #convertgarage #kitchen #bathroom #dreamhome #howmuch ♬ original sound — FIFA Songs
Джонс надеется продержаться по меньшей мере десять лет и откладывать средства на собственный дом.
"Арендировать жилье — это уморительно дорого и никогда не было для меня вариантом, поскольку я не хотел платить ипотеку за кого-то другого", — говорит он. "Я вижу себя здесь на ближайшие 10 лет – не вижу причин, почему бы нет. Когда я рассказал друзьям, что я делаю, они были очень ошеломлены".
Успех первого ремонта гаража натолкнул Джонса на идею – он хочет заняться бизнесом вместе с братом и отцом и сделать еще больше.
Напомним, мужчина купил церковь 1866 года и превратил ее в дом своей мечты. Там даже есть собственный спортзал и игровая комната.
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