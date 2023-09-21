Парень рискнул и вслепую купил возвращенные товары из Amazon: что там было (фото, видео)

Парень принял рискованное решение купить поддон Amazon с возвращенными покупатели товарами за 675 долларов, не зная точно, что там есть внутри.

Об этом пишет Mirror.

Американский ютубер ConnorTV опубликовал видео, где показал, что же он приобрел вслепую.

Он пояснил: "Тут представлены все товары, которые люди в конце концов возвращают из Amazon, и вместо того, чтобы забрать их, они отправляют их в компанию по ликвидации".

Коннор объяснил, что он был в Detroit Pallet Liquidation, добавив, что у них есть поддоны за 2400 долларов, но он хотел начать с малого и понять, стоят ли того вложения.

Парень вслепую приобрел возвращенные товары из Amazon / Фото: скриншот с видео

Сначала юноша несколько разочаровался, поскольку первым распаковал корзину для белья и тонну детских вещей, в частности автокресло, подушку для беременных, детский пеленальный столик и капсулу для сна.

Далее он открыл упаковку с воздушными фильтрами, шинами для газонокосилки и произведениями искусства с изображением морского побережья, но снова остался разочарованным, когда нашел мусорное ведро.

"С точки зрения прибыли, это лучшее, что я открывал", — воскликнул Коннор, открывая коробку с воздушными фильтрами, которые стоят 185 долларов за штуку, а их у него было четыре.

Парень вслепую приобрел возвращенные товары из Amazon / Фото: скриншот с видео

Затем он заглянул в другие коробки и обнаружил огромный надувной матрас для бассейна, сломанный набор чайников, набор для метания топора, который он назвал своим "любимым предметом", столовые приборы для вечеринок, подушку для стула, деревянный органайзер, чехлы на автомобильные сиденья и бокалы для вина без ножки.

Коннор прокомментировал: "Большинство этих вещей, даже если они не для вас, просто прекрасно подходят для того, чтобы перепродавать их. У нас уже шестьсот с чем-то долларов, а мы даже не близки к завершению! Это похоже на самый загадочный улов, который мы когда-нибудь делали".

Парень вслепую приобрел возвращенные товары из Amazon / Фото: скриншот с видео

Когда он открыл катушки для автомобиля, он был в шоке, сказав: "Это огромная, огромная находка". Он сказал, что не очень многое знает о машинах, но отметил, что цена на них должна быть "высокой", и когда он поискал информацию, он был очень рад узнать, что они продаются по цене 1200 долларов.

Затем он открыл еще несколько предметов, многие из которых были совершенно новыми, в частности сейф, штатив, метла, кастрюля, книжный шкаф, органайзер для душа, тарелки, подвесной цветочный горшок, чехол для палатки, ящик для хранения вещей, стойка, подставка для шин, место для хранения бассейна, фон для фотосессий, навес, письменный шкаф и шатер.

Парень вслепую приобрел возвращенные товары из Amazon / Фото: скриншот с видео

Когда он открыл "квадратную коробку Minecraft", он пошутил: "Покажите мне PS5, я знаю, что она здесь!", но был разочарован, когда это был "набор из трех мусорных баков".

Когда он распаковал все, он сказал, что этот опыт был "безумным", и поделился, что, если он наберет 10 000 лайков на видео, он приобретет поддон, который стоит 2400 долларов. В общем, рискнув, Коннор подсчитал, что сможет получить от этих вещей огромную прибыль в размере 4025 долларов. Впрочем, он намерен оставить некоторые вещи себе.

Напомним, одержимая кроссвордами женщина прекратила общаться с мужем и детьми. Она разгадывает их целыми днями.

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