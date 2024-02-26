Парень схватил акулу голыми руками и "выгулял ее, как собаку" – фото, видео

Пользователи были смущены после увиденного.
Отважного рыбака прозвали настоящим Акваменом после того, как он обнял акулу и позировал для фотографий, а затем выпустил обратно в море.
Житель Флориды поделился публикацией в Instagram, демонстрируя, как он близко и лично знакомится со зверем.
На первых двух фотографиях мужчина гордо держит в руках огромную акулу. На видео видно, как он стоит по колено в воде и держит ее за хвост. Он помог ей вернуться в природу, "выгуливая, как собаку". Убедившись в том, что она может плавать самостоятельно, он отпустил ее и вернулся на берег.
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Люди не могли поверить в то, что увидели. В комментариях они оставили следующие сообщения:
- Выгуливать акулу, как собаку, но это совсем другое
- Твое новое имя – Аквамен
- Я думал, что это какая-то лажа с искусственным интеллектом... Но это настоящая акула... Я боюсь тебя
Напомним, ранее акула настолько разозлилась, увидев людей, что забила себя до смерти. Она застряла и отчаянно пыталась вырваться на свободу.
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