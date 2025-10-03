- Дата публикации
Парень спас котенка и передал его матери-кошке: то, что произошло потом, удивило всех (видео)
Необычный случай на берегу моря стал настоящим хитом в соцсетях: парень спас котенка, застрявшего на камне, но больше всего пользователей рассмешила реакция его мамы-кошки.
Необычный случай произошел на берегу моря: парень спас котенка, застрявшего на камне. После спасения спасатель передал его матери-кошке. После того как она убедилась, что с малышом все хорошо, сразу же дала ему «на орехи». Видео забавного воспитания покорило соцсети.
Ролик с курьезным случаем опубликовали на платформе Reddit.
В начале видео можно увидеть, как парень спасает котенка из опасной ловушки. Спаситель приставил доску к камню у береговой линии, на котором находился маленький котенок. Как оно там оказалось — неизвестно.
После спасения, парень отдал пушистику маме-кошке. Но сначала убедилась, что с котёнком все хорошо, а затем начала «воспитательный процесс». Кошка зарычала на своего детеныша и несколько раз «пригрозила лапой» за такой безрассудный поступок.
Очевидно, котенок не был готов к такому повороту событий, однако он понимал, что мама с ним не шутит.
«Мама сначала проверяет — все хорошо — потом проводит урок», — говорится в подписи к видео.
Смешное видео собрало более 60 тысяч реакций и более полутысячи комментариев.
Пока не установлено, где именно и когда был записан ролик. Впрочем, большинство пользователей сходятся во мнении, что события происходили в Азии.
В комментариях пользователи платформы выражали свое соболезнование малышу и делились версиями, как котенок мог попасть в ловушку:
«Иди сюда, скажи мне правду, и я тебя не ударю»;
«Когда ты чуть не умираешь в детстве, и вместо того, чтобы радоваться тому, что ты жив, тебя бьют за то, что ты нанес маме травмы»;
«Некоторые вещи действительно универсальны»;
«Слава Богу, ты не умер, и теперь я могу убить тебя»;
Каждая мама в мире может это понять! “
