Парень спас котенка и передал его матери-кошке: то, что произошло потом, удивило всех (видео)

Необычный случай произошел на берегу моря: парень спас котенка, застрявшего на камне. После спасения спасатель передал его матери-кошке. После того как она убедилась, что с малышом все хорошо, сразу же дала ему «на орехи». Видео забавного воспитания покорило соцсети.

Ролик с курьезным случаем опубликовали на платформе Reddit.

В начале видео можно увидеть, как парень спасает котенка из опасной ловушки. Спаситель приставил доску к камню у береговой линии, на котором находился маленький котенок. Как оно там оказалось — неизвестно.

После спасения, парень отдал пушистику маме-кошке. Но сначала убедилась, что с котёнком все хорошо, а затем начала «воспитательный процесс». Кошка зарычала на своего детеныша и несколько раз «пригрозила лапой» за такой безрассудный поступок.

Очевидно, котенок не был готов к такому повороту событий, однако он понимал, что мама с ним не шутит.

«Мама сначала проверяет — все хорошо — потом проводит урок», — говорится в подписи к видео.

Смешное видео собрало более 60 тысяч реакций и более полутысячи комментариев.

Пока не установлено, где именно и когда был записан ролик. Впрочем, большинство пользователей сходятся во мнении, что события происходили в Азии.

В комментариях пользователи платформы выражали свое соболезнование малышу и делились версиями, как котенок мог попасть в ловушку:

«Иди сюда, скажи мне правду, и я тебя не ударю»;

«Когда ты чуть не умираешь в детстве, и вместо того, чтобы радоваться тому, что ты жив, тебя бьют за то, что ты нанес маме травмы»;

«Некоторые вещи действительно универсальны»;

«Слава Богу, ты не умер, и теперь я могу убить тебя»;

Каждая мама в мире может это понять! “

