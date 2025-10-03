ТСН в социальных сетях

Парень спас котенка и передал его матери-кошке: то, что произошло потом, удивило всех (видео)

Необычный случай на берегу моря стал настоящим хитом в соцсетях: парень спас котенка, застрявшего на камне, но больше всего пользователей рассмешила реакция его мамы-кошки.

Спасение котенка

Спасение котенка / © скриншот с видео

Необычный случай произошел на берегу моря: парень спас котенка, застрявшего на камне. После спасения спасатель передал его матери-кошке. После того как она убедилась, что с малышом все хорошо, сразу же дала ему «на орехи». Видео забавного воспитания покорило соцсети.

Ролик с курьезным случаем опубликовали на платформе Reddit.

В начале видео можно увидеть, как парень спасает котенка из опасной ловушки. Спаситель приставил доску к камню у береговой линии, на котором находился маленький котенок. Как оно там оказалось — неизвестно.

После спасения, парень отдал пушистику маме-кошке. Но сначала убедилась, что с котёнком все хорошо, а затем начала «воспитательный процесс». Кошка зарычала на своего детеныша и несколько раз «пригрозила лапой» за такой безрассудный поступок.

Очевидно, котенок не был готов к такому повороту событий, однако он понимал, что мама с ним не шутит.

«Мама сначала проверяет — все хорошо — потом проводит урок», — говорится в подписи к видео.

Смешное видео собрало более 60 тысяч реакций и более полутысячи комментариев.

Пока не установлено, где именно и когда был записан ролик. Впрочем, большинство пользователей сходятся во мнении, что события происходили в Азии.

В комментариях пользователи платформы выражали свое соболезнование малышу и делились версиями, как котенок мог попасть в ловушку:

  • «Иди сюда, скажи мне правду, и я тебя не ударю»;

  • «Когда ты чуть не умираешь в детстве, и вместо того, чтобы радоваться тому, что ты жив, тебя бьют за то, что ты нанес маме травмы»;

  • «Некоторые вещи действительно универсальны»;

  • «Слава Богу, ты не умер, и теперь я могу убить тебя»;

  • Каждая мама в мире может это понять! “

Раньше мы писали о том, во время обеда кот таинственно исчез, заставив хозяйку волноваться. Причина его исчезновения удивила Сеть.

Также мы рассказывали, что в Индии кот и собака разрушили брак молодой пары. Мужчина и женщина решили расторгнуть брак менее чем через год совместной жизни, поскольку их домашние любимцы не смогли ужиться.

