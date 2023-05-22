Парикмахер шокировал перевоплощением 78-летней женщины с облысением: стала на 20 лет моложе (видео)

Женщина, которая ненавидела фотографироваться и годами избегала зеркал, потому что была "смущена" своим выпадением волос, плакала от счастья после визита к парикмахеру.

78-летняя пенсионерка Бренда Викерс последние 20 лет страдала от облысения. Она пошла в салон красоты, где ей изменили внешность. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Женщине отрезали длину и прикрепили парик на клею из настоящих волос.

Все это время Бренда сидела в кресле с закрытыми глазами. Когда она увидела результат – не могла сдержать эмоций.

"Мне приятно, что мне не надо стесняться, когда я выхожу на улицу. Это все изменило. Теперь я чаще буду выходить на улицу, потому что чувствую себя уверенно, и это невероятное ощущение. Все, с кем я разговаривала, были такими комплиментарными и добрыми. Люди говорят, что я выгляжу на 20 лет моложе, но у меня все еще есть мозг 78-летнего человека. Мое тело старое, но мои волосы молодые. Я так давно не видела себя такой", — передает слова женщины mirror.co.uk.

Муж Бренды Брайан был не менее ошеломлен преобразованием, отметив: "Это как быть женатым на ком-то на 20 лет младше. Это хорошая работа, я так радуюсь за нее".

Напомним, мужчина, проведший 10 лет на наркотиках, изменил свою жизнь и сейчас выглядит неузнаваемым. Хантер Шепард показал фото, каким был до лечения и стал после.

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