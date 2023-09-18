Парикмахерша в секси-белье произвела фурор: мужья обрадовались, а жены возмутились (фото)

Парикмахерша стала вирусной в Сети после того, как "начала работать" в салоне в нижнем белье.

Об этом пишет Daily Star.

Существует много маркетинговых уловок, чтобы привлечь клиентов к бизнесу, но тайская мастерица задала совсем другой уровень.

Женщина, работающая в салоне в Пхетчабуне, Таиланд, долго думала, что бы такого придумать, чтобы привлечь клиентов в сезон дождей – особенно тяжелое время года. В день, когда в заведение вообще никто не пришел, она устроила мозговой штурм с персоналом и команда накреативила идею с бельем. В тот же день они и сняли видео.

Парикмахер в белье / Фото: Facebook/Sanook

Ставшая вирусной реклама показывает парикмахершу, которая работает с клиенткой, одетая только в сексуальное красное и черное белье.

Парикмахер в белье / Фото: Facebook/Sanook

В подписи говорилось: "Давай, давай сделаем мои волосы. Я готова!".

Парикмахер в белье / Фото: Facebook/Sanook

Ролик произвел фурор в Сети. В то время пока мужчины уже доставали телефоны, чтобы записаться на стрижку, замужние женщины возмущались: "Жены, не отпускайте своих мужей сюда!".

Впрочем, потенциальные клиенты рано обрадовались, потому что, как оказалось, на самом деле никто не будет обслуживать их в таком откровенном виде.

Напомним, публичное предложение мужчины обернулось позором. Он взял белую простыню, написал на ней "Ты выйдешь за меня, Рэйчел?" и вывесил на заборе у трассы. Ответ озадачил пользователей.

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